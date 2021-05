Les restaurants se préparent à la réouverture

Mardi soir lors de la conférence de presse de François Legault, il a été annoncé que les bars et les restaurants rouvriront bientôt. C'est une excellente nouvelle pour les restaurateurs, mais une qui vient aussi avec son lot de défis, dont une préparation rapide à l'ouverture et un manque de personnel.

« C’est ce qu’on attendait depuis plusieurs semaines, et tout le monde est vraiment excité », dit Jean Bédard, président et chef de la direction du Groupe Sportscene.

« C’est plus rapide qu’on espérait, mais je pense qu’on est une industrie qui est résiliente et qui va se préparer. C’est une bonne nouvelle pour tout le monde», dit-il à Pierre Bruneau au TVA Nouvelles.

Plusieurs défis attendent toutefois les propriétaires de bars et de restaurants, dont le manque du personnel. Monsieur Bédard dit avoir gardé plusieurs employés pendant la pandémie pour servir les commandes à emporter et les livraisons. « Évidemment, au rythme où le déconfinement va se faire, il faut ajouter du personnel, mais on le savait et on est prêts à ça. On fait beaucoup d’efforts pour recommencer à servir les clients,» explique-t-il.

Le patron de Sportscene se dit prêt à une réouverture la semaine prochaine. «Le plan est clair et simple et tout le monde comprend bien vers quoi on s’en va au courant des prochaines 4-5 semaines. C’est ça qu’on avait besoin dans l’industrie, et là on va se préparer.»

Le retour des séries

Pour Jean Bédard, le retour des séries est une autre raison de se réjouir. «La Cage – Brasserie sportive est venue au monde un peu à cause de ça, les séries, donc si elles peuvent s’allonger un peu ou si on peut battre Toronto, on va être capables d’attirer des gens chez nous et on en est très heureux.»

Pour l’instant, Jean Bédard et ses employés s’assurent que tout est en place pour la réouverture. «Avec le plan qui a été présenté, je pense qu’on peut être confiants. On voit une visibilité jusqu’à l’automne, et moi j’espère que ça va être la dernière fois que je vais devoir fermer mes restaurants.»

Des ouvertures rapides

Rappelons que le 28 mai, les terrasses extérieures des restaurants pourront rouvrir, tandis que les terrasses extérieures des bars rouvriront le 11 juin. Les restaurants ouvriront, avec des limitations, le 31 mai, et les bars, le 14 juin. Ces réouvertures pourraient toutefois être sujettes à changement, tel que mentionné par le directeur national de la santé publique, Horacio Arruda.