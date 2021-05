L'industrie touristique de la Gaspésie satisfaite du plan de déconfinement

L'industrie touristique gaspésienne se réjouit que les déplacements entre les régions soient de nouveau permis à partir du 28 mai. La prévisibilité qu'engendre le plan de déconfinement est plus que bienvenue après un début de saison touristique 2020 plutôt chaotique.

«Ça facilite beaucoup notre tâche, ça nous permet de dire à nos employés à quelle date on débute, de prévoir un peu l'affluence, contrairement à l'année dernière où l'on a simplement réagi tout l'été», a lancé le copropriétaire de l'entreprise Camp de Base Gaspésie, Jean-François Tapp.

«C'est une bonne nouvelle, au moins on sait sur quel pied danser et on le sait plus tôt que l'an dernier», a ajouté le maire de Gaspé, Daniel Côté.

Ce dernier a d'ailleurs rappelé qu'en 2020, à pareille date, des barrages routiers étaient en place, retardant ainsi le début de la saison touristique.

«Finalement, quand on a ouvert la saison touristique, ç'a débarqué en trombe avec peu de contrôle et nos entreprises, campings, organisations qui n'étaient pas prêts. [...] On a appris des leçons de l'année passée. On a appris qu'il y avait une possibilité qu'il y ait du surtourisme dans notre région et on s'est donné des outils pour mieux encadrer ça», a souligné M. Côté.

Puisque les allègements sont annoncés plus tôt que l'année dernière l'industrie espère être en mesure d'attirer des touristes dans la région dès le mois de juin.

«Nos activités de promotion vont reprendre dans les prochaines heures [...]. Elles vont définitivement viser les retraités, les étudiants, les couples sans enfants parce qu'ils n'ont pas nécessairement besoin d'attendre la fin des classes où les vacances de la construction pour venir en Gaspésie. Alors on va tenter de démontrer que juin, c'est une super belle période pour visiter la Gaspésie», a souligné M. Tapp.

Des règles complexes pour les grands festivals

Le plan de déconfinement du premier ministre prévoit que les spectacles extérieurs avec des spectateurs debout soient possibles dès le 25 juin.

Un maximum de 2500 personnes, réparties dans des zones distinctes de 250 spectateurs, sera autorisé sur chaque site. Il devra d'ailleurs y avoir une distance de 2 mètres entre chaque spectateur.

Sébastien Noël, le directeur général des Grandes Fêtes TELUS de Rimouski, assure qu'il y aura un festival en 2021. Toutefois, il ne sait pas encore quelle forme il prendra.

«Dans les prochaines heures, prochains jours on va se remettre sur les planches à dessin parce qu'évidemment on ne veut pas avoir à vendre des billets trop cher», a-t-il lancé d'entrée de jeu.

M. Noël ne sait pas encore si le festival sera viable financièrement.

«Je ne le sais pas à l'heure où l'on se parle. Évidemment qu'il y a des coûts de plus en infrastructures [...]. Il faut prendre en considération que le parc va être fermé comme s'il y avait entre 25 000 et 28 000 personnes par soir, sauf que là, il n'y aura que 2500 personnes», a-t-il expliqué.