Recrutement : les restaurateurs mettent les bouchés doubles

Après les annonces de déconfinement, on peut dire que la course à la main-d’œuvre est maintenant lancée. Les propriétaires de bars et de restaurants ont beaucoup de pain sur la planche et tous les moyens sont bons pour recruter du personnel.

• À lire aussi: Les restaurants se préparent à la réouverture

• À lire aussi: Plan de déconfinement: les restaurateurs partagés en Estrie

• À lire aussi: Des réponses à vos questions sur les assouplissements sanitaires

Chez la Pizzéria No. 900, on est allé chercher les services du rappeur québécois Fouki afin de lancer une campagne publicitaire de recrutement.

«Le recrutement pour les restaurants, en ce moment, c’est vraiment difficile. On avait envie de faire quelque chose de l’fun, à notre image», a expliqué la responsable des communications de la pizzéria, Gabrielle Hamelin.

La campagne sera officiellement lancée la semaine prochaine.

Une situation généralisée

Le besoin de main-d’œuvre se fait sentir dans de nombreux restaurants.

Plusieurs propriétaires espèrent que les employés spécialisés qui se sont réorientés vont revenir et vont même jusqu’à recruter sur les bancs d’école.

«Présentement, on essaye d’appeler les professeurs dans les écoles hôtelières, pour voir s’il y a des stagiaires», affirme le chef cuisiner du Bar George, Kevin Ramasawny»