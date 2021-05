Une PME québécoise au cœur d’un projet de plusieurs milliards

Nucleom vient de décrocher en Ontario l’un des plus importants contrats dans son histoire. L’entreprise participera aux travaux de réfection des réacteurs de la centrale nucléaire Bruce, l’une des plus puissantes au monde, en assurant l’intégrité des installations.

En fait, Nucleom, qui se spécialise dans les essais non destructifs, sera l’une des dernières barrières permettant d’éviter une fuite. L’entreprise de Québec inspectera méticuleusement, durant les deux prochaines années, chacun « des 960 nouveaux tuyaux » installés dans le réacteur de l’unité 6.

« On arrive à la fin du processus de construction où ils installent le circuit primaire. Notre participation est d’inspecter les soudures des tuyaux. [...] Nous sommes un point critique dans ce projet », explique au Journal le président, Olivier Marcotte, préférant taire le montant de ce contrat.

Le fondateur de Nucleom concède toutefois qu’on parle ici de plusieurs millions de dollars, et ce, seulement pour la première phase du chantier.

Ces dernières années, la société en commandite Bruce Power a annoncé un programme d’investissement estimé à 13 milliards $ pour remettre à neuf son parc nucléaire et garantir l’exploitation de ce site jusqu’en 2064.

Il s’agit de l’un des plus grands projets d’infrastructure au Canada. Bruce est la plus puissante centrale nucléaire privée au pays et la deuxième au monde derrière celle de Kashiwazaki-Kariwa qui est toujours en arrêt. Elle fournit environ 30 % de l’électricité à travers l’Ontario.

D’autres travaux

Après l’unité 6, des travaux sont prévus sur les réacteurs 3 (2023) et 4 (2025). Au total, ce sont six des huit réacteurs qui seront revampés ces 14 prochaines années dans le cadre du Major Component Replacement Project.

« On espère également avoir le contrat pour les autres réacteurs », avance M. Marcotte. « Oui, cela arrive des défauts, d’où l’importance d’inspecter. Il vaut mieux prévoir que guérir », poursuit-il.

Pour Nucleom, la supervision des composants critiques du réacteur de l’unité 6 entraînera la création d’une cinquantaine d’emplois, dont une dizaine à Québec. Les autres travailleurs seront embauchés en Ontario.

Dans son ensemble, les travaux sur cette centrale nucléaire pourraient assurer du boulot à Nucleom pour au moins une dizaine d’années. En raison de ce contrat, la direction a d'ailleurs ouvert un bureau à Kincardine, en Ontario.

À Québec, Nucleom a son siège social ainsi que ses bureaux de recherche et développement dans l’Espace d’innovation Michelet. La compagnie compte 120 travailleurs et la direction prévoit atteindre les 200 d’ici la fin de l’année en raison d’un carnet de commandes bien garni.

« Il y a de gros projets qui vont décoller cette année », promet M. Marcotte. « Durant la dernière année, nous avons travaillé fort pour trouver des ententes à long terme », ajoute-t-il.

Nucleom a des clients dans les secteurs du nucléaire et des pipelines qui sont situés au Canada, en Corée du Sud, en Afrique, aux États-Unis et en Europe. Elle a des bureaux au Québec, en Ontario et du côté de l’Alberta.

D’ici deux ans, la direction espère également avoir un pied à terre aux États-Unis et en France. Cette expansion pourrait notamment se faire avec l’aide d’acquisitions.

Nucleom