Aider les jeunes de la DPJ après leurs 18 ans

Il y a quelques jours, la Commission Laurent a annoncé son intention d'aider les jeunes qui quittent la DPJ jusqu'à ce qu'ils aient 25 ans. C'est en plein ce que veut faire Le Tournant depuis 2018, en doublant le nombre de personnes qui reçoivent des services et en achetant un bâtiment pour y construire des logements.

«Un jeune sur cinq qui a vécu un placement va vivre une période d'itinérance à la sortie... donc dans les 13 mois suivant leur sortie des centres », mentionne la docteure Anne-Chloé Bissonnette, vice-présidente du conseil d’administration à l’Auberge du Cœur le Tournant.

Cet organisme veut construire de nouveaux logements pour tenter de répondre à la demande

«On parle de 25 à 30 unités de logement qu'on essaie de créer pour une durée... Donc, on voudrait qu'ils puissent s'enraciner pendant trois ans. On demande entre 7 et 8 millions pour pouvoir se procurer l'édifice pour lequel on a déjà une offre d'achat», souligne Anne Chloé Bissonnette.

Le conseil d'administration a fait parvenir plusieurs messages au ministère de la Santé, mais ne reçoit aucune réponse.

Pourtant, les besoins sont urgents

John n'a pas eu une vie facile. A 18 ans, il s'est retrouvé à la rue, sans argent et aucune personne pour l'aider, après avoir passé son adolescence entre quatre murs à la DPJ.

«J'ai commencé à voler, j'ai commencé à voler les magasins pour de la bouffe, à voler des places ou je savais que le matériel, je pourrais le revendre pour payer mon appart», explique John Carey, résident de l’Auberge du Cœur le Tournant.

Jean-Philippe a lui aussi vécu dans la rue à sa sortie de la DPJ.

«Non, je n'ai pas honte de le dire, ils m'ont sauvé la vie. Avec ce qu'il s'en venait, si je ne me ramassais pas ici, peut-être qu'on ne serait pas en train de se parler aujourd'hui, malheureusement », mentionne Jean-Philippe Pelletier, ex-résident de l’Auberge du Cœur le Tournant.

Cet organisme héberge chaque année 120 jeunes hommes de 18 à 29 ans, dont plusieurs sont passés par les centres jeunesse.