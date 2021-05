Des fruits et légumes à longueur d’année

Dans un avenir rapproché, il se pourrait qu’on ne parle plus de «saison des fraises», puisqu’il sera possible d’en récolter à longueur d’année.

La compagnie Ferme d'hiver, située à Brossard, vient d’obtenir un financement de 5 millions $, dont 2 millions provenant d'Investissement Québec.

Salades, fraises, haricots, herbes...Dans ses installations, l’entreprise fait pousser plusieurs fruits et légumes, 12 mois par année.

«C’est un procédé qu'on appelle hors sol, le même procédé qu'on utilise dans les serres. Donc, on parle de gouttières, on parle de terreaux, on parle de plants qui viennent de la chaîne d'approvisionnement de plants qui existe au Québec» explique le fondateur de Ferme d’hiver, Yves Daoust.

L’un des ingrédients derrière le succès de ce procédé, c’est l’intégration en production verticale, qui permet de partager les infrastructures ainsi que l’énergie, ce qui amoindrit les frais d’exploitation.

Au final, une chopine de fraises produites par les fermes d’hiver coûte 6 dollars, soit sensiblement le même prix que les fraises d’été.

L’objectif de l’entreprise est de diminuer la dépendance du Québec aux importations de fruits et légumes en implantant ce type de fermes un peu partout dans la province.

«L'idée, c'est de travailler avec les maraîchers pour permettre une culture ou ils livrent des fraises d'octobre jusqu'au début juin, c'est-à-dire tout ce qui est hors saison», affirme Yves Daoust.

«On importe 133 000 tonnes de fraises au Canada par année. Alors, imaginons qu'on va chercher 10% de ça. Essentiellement, ce qu'on vise, c'est de remplacer 10% des importations dans les cinq prochaines années», ajoute-t-il.

Pour voir le reportage, visionnez la vidéo ci-haut.