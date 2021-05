Les développements sur le coronavirus du 20 mai

Que ce soit au Québec ou ailleurs sur la planète, la pandémie de la COVID-19 bouleverse nos vies depuis plus d’un an.

19h30 | Quatre nouveaux cas de thromboses confirmés au Québec

Le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) a confirmé jeudi soir que quatre nouveaux cas de thrombose avec thrombocytopénie (TIPIV) sont survenus au Québec dans les jours suivant l’administration d’un vaccin d’AstraZeneca.

19h25 | Déconfinement : l’alcool coule à flots dans les parcs de l’Estrie

Il fait chaud. Le déconfinement approche. Les Sherbrookois profitent du beau temps entre amis. Toutefois, les mesures sanitaires ne sont pas toujours respectées. Plusieurs Sherbrookois consomment de l’alcool dans les parcs, alors que c’est interdit.

18h15 | Les Ontariens devront attendre jusqu'à la mi-juin pour se déconfiner

Pendant que les Québécois attendent au 28 mai pour l'ouverture des terrasses, les Ontariens devront patienter jusqu'au 14 juin, selon le plan de déconfinement du gouvernement Ford dévoilé jeudi.

17h51 | Mise en place de la vaccination des 12-17 ans à Sherbrooke

Le milieu de l'éducation de l'Estrie est à pied d'œuvre pour mettre en place le plan de vaccination des 12-17 ans dévoilé par Québec jeudi.

17h12 | Aux États-Unis, les loteries se multiplient pour relancer la vaccination anti-COVID

Lancées par l'Ohio, les loteries avec plusieurs millions de dollars à la clé se multiplient aux États-Unis pour relancer la campagne de vaccination contre la COVID-19, en baisse de régime depuis plusieurs semaines.

16h39 | «Le bal de finissants, ce n’est pas un caprice!»

Le gouvernement du Québec a dévoilé jeudi son plan de vaccination pour les 12 à 17 ans.

16h22 | Le milieu funéraire se sent oublié

Le plan de déconfinement de Québec a créé de la déception jeudi dans le milieu funéraire du Saguenay-Lac-Saint-Jean et auprès des familles endeuillées.

15h52 | Plage d’Oka : des mesures resserrées

Après l’évacuation de la plage d’Oka mercredi, les mesures sont de nouveau resserrées au parc de la Sépaq.

15h00 | CF Montréal: hâte d’être à la maison

Les choses vont de mieux en mieux à ce qui a trait à la pandémie de COVID-19 et on voit enfin le bout du tunnel, mais pour le CF Montréal, rien ne change.

13h32 | Une étude canadienne se penchera sur la combinaison de vaccins

Ottawa financera une nouvelle étude qui se penchera sur la combinaison de différents vaccins contre la COVID-19, alors que le rôle du vaccin d’AstraZeneca dans la campagne nationale de vaccination est de plus en plus flou.

13h12 | «Ça retarde notre sortie de crise»

Les images de ce rassemblement sur la plage d’Oka continuent de faire réagir. Près de 24 heures plus tard, c’est au tour de la ministre du Tourisme d’ajouter son grain de sel.

12h52 | Éclosion majeure chez duBreton : des tests rapides disponibles n’ont pas été utilisés

Les dirigeants de l’usine duBreton de Rivière-du-Loup, frappée par une éclosion majeure de COVID-19 et qui a dû fermer ses portes la semaine passée, avaient entre leurs mains des tests rapides pour le dépistage de la maladie, mais ne les ont jamais utilisés.

12h52 | Les cas en hausse au Québec et en Ontario

Le Québec a rapporté un nombre de cas en hausse, jeudi, alors que le plan de déconfinement n’est pas encore en place et que les consignes sanitaires sont parfois bafouées, comme ce fut le cas mercredi à la plage d’Oka, dans les Laurentides.

11h49 | Cas de COVID-19: la tendance à la baisse se poursuit à Québec

La tendance à la baisse se poursuit dans la Capitale-Nationale qui a ajouté 32 nouveaux cas de COVID-19 dans son bilan quotidien, six de moins que la veille. Dans certaines régions le constat est cependant moins flatteur.

11h21 | Les gens qui ont eu la COVID devraient avoir une 2e dose

Les personnes qui ont déjà contracté la COVID-19 devraient recevoir une deuxième dose de vaccin, juge le Dr Karl Weiss, éminent microbiologiste à l’Hôpital général juif de Montréal, un avis qui va à l’encontre de ce qui est préconisé actuellement par la santé publique du Québec.

11h02 | 662 nouveaux cas de COVID-19 au Québec

Le Québec rapporte 662 nouveaux cas de COVID-19 et 8 décès portant le total à 365 642 personnes infectées et 11 066 morts depuis le début de la pandémie.

Hier, la province recensait 584 infections et 8 décès.

LA SITUATION AU QUÉBEC EN DATE DU 20 MAI 2021

- 365 642 personnes infectées (+662)

- 11 066 décès (+8)

- 460 personnes hospitalisées (-6)

- 107 personnes aux soins intensifs (-6)

- Les prélèvements réalisés s’élèvent à 35 862 pour un total de 9 276 841

- 93 314 doses de vaccin ont été administrées dans la journée d’hier pour un total de 4 636 679

- Le Québec compte 6482 (+118) cas de variants, selon les derniers chiffres de l’INSPQ.

10h51 | La fermeture de la frontière avec les États-Unis prolongée jusqu'au 21 juin

Nous prolongeons les restrictions sur les voyages internationaux non essentiels et à la frontière avec les États-Unis jusqu’au 21 juin 2021. — Bill Blair (@BillBlair) May 20, 2021

Les restrictions sur les voyages internationaux non essentiels et la fermeture de la frontière avec les États-Unis prolongés jusqu’au 21 juin, a annoncé le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, Bill Blair, jeudi.

10h49 | Les snowbirds peuvent faire reconnaître leur vaccination à l'étranger

Les snowbirds peuvent dès aujourd'hui faire reconnaître leurs doses reçues à l’extérieur du Canada. Cette nouvelle mesure est valide pour les citoyens québécois s'étant fait vacciner partout dans le monde

Ainsi, ceux qui ont reçu une ou deux doses de vaccins à l'étranger pourront prendre rendez-vous via le site Clic santé pour faire reconnaitre leur vaccination..

10h17 | Des sorties scolaires dans les centres de vaccination pour les 12 à 17 ans

La vaccination contre la COVID-19 prendra la forme d’une «sortie scolaire» pour la majorité des jeunes de 12 à 17 ans au Québec puisqu’ils seront appelés à se déplacer depuis l’école jusqu’aux différents centres.

Le ministre de la Santé, Christian Dubé, et ses collègues de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, Jean-François Roberge et Danielle McCann, doivent annoncer les détails de l’opération de vaccination des 12 à 17 ans en début d’après-midi, jeudi.

10h12 | Inde: le «champignon noir» tend à se propager parmi les victimes de la COVID-19

La création de centres de traitement de la mucormycose a été annoncée dans la capitale indienne jeudi par les autorités de Delhi, afin de lutter contre cette infection rare dont les cas tendent pourtant à se multiplier parmi les convalescents de la COVID-19.

9h56 | «Le plan de déconfinement, c’est de la plongée sous-marine»

Les Québécois devraient comparer le plan de déconfinement à la plongée sous-marine afin de comprendre l’importance de ne pas relâcher trop vite les mesures sanitaires, croit le chroniqueur Richard Martineau.

«Quand tu prends des cours de plongée sous-marine, tu descends dans le creux, et si tu remontes à la surface trop rapidement, tu risques de mourir, tu vas faire une embolie», explique-t-il, arborant son masque de plongée en apnée.

9h27 | La Turquie commande 60 millions de doses du vaccin Pfizer/BioNTech

La Turquie, confrontée à une pénurie de vaccins contre le Covid-19, a commandé 60 millions de doses supplémentaires de celui de Pfizer et BioNTech pour donner un coup de fouet à sa campagne de vaccination avant l'ouverture de la saison touristique.

L'accord conclu entre BioNTech et le ministère turc de la Santé porte sur l'achat de 60 millions de doses, avec une option de 30 millions de doses supplémentaires, a indiqué le laboratoire allemand dans un communiqué.

Ankara avait déjà annoncé en décembre une première commande de 30 millions de doses de ce vaccin. Le nouvel accord porte le nombre total de doses à être délivré en Turquie en 2021 à 120 millions.

9h07 | Testé positif, le vainqueur de l'Eurovision 2019 ne se produira pas en direct

Le lauréat de l'édition 2019 de l'Eurovision, le Néerlandais Duncan Laurence, a été testé positif au COVID-19 et ne pourra se produire sur scène lors de la finale samedi à Rotterdam, ont déclaré jeudi les organisateurs.

C'est une nouvelle tuile pour le concours musical à paillettes qui, après son annulation en 2019, s'est vu contraint de se réinventer pour respecter les contraintes sanitaires.

Le groupe qui représente l'Islande, l'un des favoris de l'édition 2021, ne participera pas en direct à la demi-finale de jeudi ni à la finale, l'un de ses membres ayant été testé positif mercredi au Covid-19.

9h04 | Dur lendemain de veille à la plage d’Oka

Bouteilles d’alcool, morceaux de vêtements, restants de repas... les traces de party sont toujours visibles au lendemain de l’évacuation de la plage en raison du non-respect par les fêtards des règles sanitaires.

Le maire de la municipalité, Pascal Quévillon, se dit inquiet de leur affluence dans ce lieu familial.

8h49 | COVID-19: pas de hausse de cas dans les écoles de Québec depuis le retour en classe

Photo d'archives, Agence QMI

À Québec, le retour en classe se passe plutôt bien sur le front de la COVID-19 : aucune hausse de cas n’est constatée depuis deux semaines, mais la situation est toutefois différente sur la Rive-Sud.

Dans les établissements du Centre de services scolaire des Découvreurs, on comptait un peu plus de 10 cas parmi les élèves et les membres du personnel en date du vendredi 30 avril, c’est-à-dire tout juste avant le retour en classe qui s’est amorcé le lundi suivant dans les écoles primaires.

7h53 | Des étudiants inquiets de voir perdurer les cours à distance

L’objectif du gouvernement Legault de permettre un retour à la normale sur les campus cet automne a été accueilli avec un immense soupir de soulagement dans les rangs des étudiants, qui craignent toutefois que l’enseignement à distance ne perdure dans certains établissements.

«C’est un euphémisme de dire que c’est un soulagement généralisé», a lancé Samuel Poitras, président de l’Union étudiante du Québec.

6h46 | Erreur sur le premier cas de variant indien détecté au Québec

Le premier cas de variant indien de la COVID-19 dépisté au Québec n’en était finalement pas un: la santé publique a conclu qu’il s’agissait d’une erreur après une analyse approfondie.

6h39 | Rassemblement interrompu dans un gym de Montréal

Les policiers du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) ont trouvé huit personnes rassemblées dans un gym de l’arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, à Montréal, mercredi soir.

6h03 | Nouvelle approche interdisciplinaire pour mieux détecter la prochaine pandémie

Comment ne pas se laisser surprendre par la prochaine pandémie ? La communauté internationale veut tenter une approche plus holistique afin de détecter au plus vite les risques liés aux interactions entre les hommes, les animaux et l'environnement.

5h19 | Déconfinement très prudent au Québec

Prudent et très graduel : ces deux mots caractérisent bien, en comparaison d’autres endroits, le plan de déconfinement du Québec annoncé par François Legault, mardi. Et cela, même si le Québec présente des indicateurs de vaccination et épidémiologiques plus favorables que certains pays, comme la France.

5h10 | Les vaccins efficaces contre «tous les variants du virus»

Les vaccins actuellement disponibles et approuvés sont jusqu'à présent efficaces contre «tous les variants du virus», a assuré jeudi l'Organisation mondiale de la santé (OMS), tout en appelant à continuer à agir avec «prudence» face à la COVID-19.

5h08 | Un millier de personnes expulsées de la plage d'Oka

Plus d’un millier de personnes, dont plusieurs fêtards en état d’ébriété, ont dû être évacuées de la plage d’Oka, mercredi, puisque la distanciation physique n’y était pas respectée.

4h59 | Le Danemark propose aux volontaires les vaccins retirés de la campagne d'immunisation

Premier pays en Europe à abandonner les vaccins d'AstraZeneca et de Johnson & Johnson contre la COVID-19 de sa campagne nationale, le Danemark les propose à compter de jeudi aux volontaires, ont annoncé les autorités sanitaires.

0h00 | Première vague: le milieu communautaire a dû se concentrer sur les services de base

Une étude révèle que les organismes communautaires québécois ont dû se concentrer majoritairement à répondre aux besoins de base de leurs différentes clientèles durant la première vague de la pandémie de COVID-19, négligeant ainsi d’autres missions capitales.