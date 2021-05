La fermeture de la frontière américaine étendue au 21 juin

La fermeture de la frontière entre le Canada et les États-Unis est prolongée jusqu'au 21 juin prochain, a annoncé Justin Trudeau jeudi. La date de réouverture reste toutefois encore floue.

«Pour protéger votre santé et limiter la propagation de la COVID-19, nous prolongeons les mesures en place de 30 jours. Les déplacements non essentiels entre nos deux pays demeureront donc restreints jusqu’au 21 juin», a-t-il écrit sur Twitter.

Cette nouvelle extension de 30 jours n’est pas une surprise, la frontière étant fermée des deux côtés depuis le 21 mars 2020.

La santé publique du Canada n’a toujours pas modifié ses indications concernant les voyages à l’étranger. Ceux-ci resteront fortement déconseillés jusqu’à nouvel ordre.

Plusieurs pays de l’Union européenne ont pour leur part l’intention d’ouvrir leurs portes dès cet été aux personnes ayant reçu deux doses de vaccin contre la COVID-19.

Les objectifs de vaccination entourant une réouverture de la frontière canado-américaine n’ont pas été officiellement dévoilés, mais Justin Trudeau avait laissé entendre plus tôt cette semaine qu’elle pourrait avoir lieu lorsque le seuil symbolique des 75 % de personnes vaccinées avec une dose sera atteint.

Jeudi, le Dr Howard Njoo, sous-administrateur en chef de la santé publique, s’est dit «encouragé» par la situation épidémiologique et le déploiement des vaccins au Canada et aux États-Unis, même si des questions sanitaires plus techniques, comme la longévité de la protection offerte par les vaccins, resteront à éclaircir.

Malgré tout, «il y a aussi d’autres considérations» à prendre en compte qui ne relèvent pas uniquement de la santé publique lorsque vient le temps de discuter des règles à la frontière, a-t-il fait remarquer.

Le Canada est un des pays où la vaccination se fait le plus rapidement à l’heure actuelle, avec un rythme de près de 1 % de la population totale vaccinée quotidiennement, soit près de deux fois plus vite qu’aux États-Unis, où la campagne a commencé à ralentir depuis quelques semaines.

Cependant, le Canada n’a toujours pas atteint les 4 % de personnes entièrement vaccinées, alors qu’aux États-Unis le chiffre avoisine les 40 %.

Au chapitre des personnes ayant reçu une seule dose, le Canada et les États-Unis se retrouvent sensiblement au même niveau, soit à 47,6 %.