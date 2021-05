Les Québécois devraient comparer le plan de déconfinement à la plongée sous-marine afin de comprendre l’importance de ne pas relâcher trop vite les mesures sanitaires, croit le chroniqueur Richard Martineau.

«Quand tu prends des cours de plongée sous-marine, tu descends dans le creux, et si tu remontes à la surface trop rapidement, tu risques de mourir, tu vas faire une embolie», explique-t-il, arborant son masque de plongée en apnée.

Selon lui, le déconfinement de la province par étape est comparable à la remontée lorsqu’on pratique la plongée sous-marine.

«Tu montes de quelques mètres et tu attends. Après ça, tu montes de quelques mètres et tu attends encore. On y va par étape», décrit le chroniqueur et animateur.

La comparaison avec le plan de déconfinement présenté par le gouvernement Legault mardi soir est évidente pour lui.

«C’est ça le plan de déconfinement, c’est de la plongée sous-marine, il ne faut pas tout de suite remonter à la surface», souligne Richard Martineau.

Le chroniqueur termine en lançant une pointe au millier de fêtards qui ont causé la fermeture de la plage d’Oka, mercredi, parce qu’ils ne respectaient pas les mesures de distanciation physique.

«Les gens d’Oka, ils seraient morts d’une embolie s’ils étaient des plongeurs», lance-t-il.

Écoutez la chronique complète de Richard Martineau dans la vidéo ci-dessus.