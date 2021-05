Vaccin chez les 12-17 ans: deux doses avant août; et une possibilité d'avoir des bals de finissants

La vaccination des jeunes de 12 à 17 ans, pour lesquels le vaccin Pfizer est efficace à 100% avec deux doses, s’amorcera dès demain dans deux sites de vaccination familiale à l’auto, soit au circuit Gilles-Villeneuve et à l’aéroport Montréal-Trudeau.

Par la suite, les adolescents pourront prendre rendez-vous dès mardi prochain, le 25 mai sur le site Clic santé afin de se faire vacciner dans les centres de vaccination massive.

Vaccination des 12-17 ans:

👉Dès demain 21 mai: prise rdv sites à l’auto ou à vélo; circuit Gilles-Villeneuve et Aéroport Montréal-Trudeau

👉25 mai: prise rdv dans les centres de vaccination de masse

👉7 au 14 juin: vaccination organisée en collaboration avec le milieu scolaire pic.twitter.com/D1dhQLoGbc — Christian Dubé (@cdube_sante) May 20, 2021

La vaccination dans les milieux scolaires se mettra ensuite en branle dès le 7 juin et pourrait prendre deux formes : une campagne directement à l’école, ou sous forme de sortie scolaire vers les centres de vaccination. Les autorités scolaires, centres de service et directions de santé publique établiront les façons de faire selon les milieux concernés.

Deux doses cet été

L’objectif de Québec : vacciner tous les jeunes, avec deux doses au cours de l’été afin d’assurer une rentrée en présentiel pour tous les niveaux du préscolaire aux niveaux supérieurs.

On souhaite voir 75% des jeunes avoir reçu une première dose en juin et une 2e dose en août. La ministre Danielle McCann a d’ailleurs expliqué que tous les étudiants dans les cégeps et les Universités pourront revenir en présentiel dès le mois d’août, à condition que la campagne de vaccination se passe rondement. Elle a notamment évoqué une cible de vaccination à 75% pour cette tranche de la population.

Pour sa part, le ministre de l’Éducation a évoqué une possibilité de voir les bals de finissants avoir lieu cette année, sous certaines conditions, avec l’aval de la santé publique. Les détails concernant ces événements seront connus plus tard, lors d'un prochain point de presse.

La permission des parents sera exigée pour les jeunes de 12 à 14 ans. Les plus vieux pourront décider eux-mêmes s’ils souhaitent ou non recevoir le vaccin.

La tranche des 12 à 17 ans représente 530 000 jeunes qui comptent pour 6% de la population.