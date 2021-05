«On est prêts » -Ducharme

Dominique Ducharme a gagné la coupe Memorial avec les Mooseheads de Halifax en 2013. Il a remporté la médaille d’or avec l’équipe canadienne au Championnat du monde junior en 2018. Malgré son statut de recrue comme entraîneur en chef dans la LNH, il connaît la pression des grands moments.

Le match sera diffusé sur les ondes de TVA Sports ce soir dès 18h30.

À quelques heures du départ du Canadien pour Toronto, Ducharme a recyclé la formule qu’il avait utilisée le 24 février quand il a remplacé Claude Julien derrière le banc de l’équipe.

« Je me sens bien, a-t-il dit. On est prêts. Je l’avais déjà dit. On sent qu’on a fait nos devoirs et qu’on peut arriver à l’examen. On a étudié, on s’est préparé. Quand tu n’es pas prêt, tu deviens nerveux. J’ai confiance en notre préparation. On a hâte que le match commence. »

« J’ai aimé la réaction de nos joueurs au cours des derniers jours, a-t-il poursuivi. On a utilisé nos quatre jours sur la glace. J’ai aimé notre exécution, la concentration des gars et l’engagement. Notre rythme augmentait dans les entraînements. On sera prêt pour le premier match. »

Photo Martin Alarie

Les négligés

Sur papier, les Maple Leafs sont grandement favorisés pour l’emporter face au CH.

Dans la publication de samedi dans Le Journal, 11 de nos 15 experts ont prédit une victoire des Leafs.

Au réseau Sportsnet, c’était un choix encore plus définitif. Les 23 analystes sondés ont choisi une victoire des Maple Leafs. Il n’y avait personne pour se ranger dans le camp du Tricolore.

Encore une fois, le sujet de l’équipe négligée restait plus anecdotique.

« Dans le passé, de nombreuses équipes ont gagné des séries même si elles étaient négligées, a répliqué l’ailier Tyler Toffoli. Si c’est ce qu’on dit, je m’en balance. »

« Nous avons un très bon groupe, a ajouté le capitaine, Shea Weber. Nous l’avons vu en début de saison, mais nous avons été rattrapés par les blessures et un horaire difficile. Maintenant, nous avons une chance de regagner notre confiance et de nous rallier. Les gars ont hâte, nous sommes prêts. »

Les mêmes formations

Encore une fois questionné sur son choix de ne pas faire confiance aux jeunes Cole Caufield, Jesperi Kotkaniemi et Alexander Romanov pour le premier match face aux Maple Leafs, Ducharme a rappelé qu’il s’agissait d’une décision d’équipe.

« Nous sommes quatre entraîneurs et il y a un DG et quand nous avons préparé nos formations, nous avions les mêmes 12 attaquants et 6 défenseurs, a dit l’homme de 48 ans. Nous avions les mêmes choix avant même d’en discuter. C’était unanime. »