Pénurie de main-d’œuvre: les employeurs se disputent les travailleurs

Alors que tout le Québec se déconfinera graduellement durant les prochaines semaines ou mois, une bataille à la main-d’œuvre se dessine entre et dans plusieurs industries. Un élément qui pourrait même venir freiner la relance de l’économie.

« Il y a du maraudage pas très loyal. Il y en a qui vont voler des travailleurs en proposant une majoration du salaire. Il y a aussi de la surenchère, des gens qui appellent et qui disent : si tu veux que je rentre, combien tu m’offres de plus », se désole François Meunier, vice-président aux affaires publiques et gouvernementales à l’Association des restaurateurs du Québec.

La restauration, l’hôtellerie, le commerce de détail, les festivals et les sites récréotouristiques devront embaucher massivement, soit des dizaines de milliers de travailleurs, pour cet été. Il s’agit de secteurs qui recherchent les mêmes profils de candidats, entre autres les saisonniers et les étudiants.

Au quatrième trimestre 2020, près de 150 000 postes étaient vacants partout dans la province.

« Tout le monde est à la recherche de travailleurs, et ce, même le gouvernement », concède M. Meunier.

Rétention aussi compliquée

Chez les restaurants La Cage – Brasserie sportive, ce sont 400 travailleurs qui devront être embauchés pour la saison estivale. Au Groupe D Resto, qui compte 25 restaurants au Québec, on parle d’une centaine de salariés.

En raison du défi de la main-d’œuvre, Jean Bédard, président et chef de la direction de Sportscene, explique que certains restaurants La Cage – Brasserie sportive, il y en a une quarantaine, devront adapter leurs heures de service.

« Avant, nous étions ouverts tout le temps, là, on va y aller par blocs. On va se concentrer sur les grosses périodes », explique l’homme d’affaires, disant ne pas ressentir, pour sa part, de pression marquée sur les salaires.

Au Groupe D Resto, responsable de franchises dans l’Est-du-Québec, comme La Belle et La Bœuf et Entre-Côte Riverin, la direction a décidé de garder employé « un maximum » de cuisiniers et de plongeurs qui avaient été rappelés au mois de mars lors de l’allègement temporaire des mesures sanitaires.

« Nous sommes dans un marché de candidats et c’est eux qui ont le beau rôle », répond Alexandre Paradis, v.-p. principal.

Nouvelle équation

Le défi de la main-d’œuvre date bien d’avant la pandémie, direz-vous, mais plusieurs associations estiment que l’avenir s’annonce encore plus sombre.

Dans l’équation de la rareté de la main-d’œuvre, on doit maintenant ajouter le fait que plusieurs entreprises, qui ont tourné au ralenti ces derniers mois, doivent aujourd’hui composer avec « des salariés permanents » qui ont choisi de miser sur une autre carrière ou de retourner sur les bancs d’école.

Le gouvernement a notamment mis en place des programmes pour aider les gens touchés par la pandémie à se requalifier.

Parlez-en à Christiane Lambert la directrice générale du Petit Manoir du Casino, à La Malbaie, qui craint que la pénurie de main-d’œuvre mine sa saison estivale. Il lui manque une vingtaine de travailleurs. Elle dit devoir « repartir à zéro », alors que plusieurs « gens qualifiés » ont quitté.

« Je viens de communiquer avec une personne sur ma liste de rappel. C’était ma réceptionniste au spa. Elle m’a dit avoir trouvé d’autre chose [...], car elle ne croit plus à l’hôtellerie », raconte Mme Lambert.

La DG dit devoir faire affaire avec une agence externe pour s’assurer d’avoir le personnel nécessaire pour l’entretien des chambres.

Cette rareté de la main-d’œuvre se traduit par une pression à la hausse sur les salaires et les conditions exigées par les salariés, constate Mme Lambert.

Cette inquiétude pour la main-d’œuvre est aussi palpable du côté de l’Association Hôtellerie Québec (AHQ). La direction avance que des hôtels prévoient déjà fermer certains étages en raison du manque de personnel. Cette industrie est à la recherche d’environ 14 000 paires de bras.

« C’est sûr que nous sommes en compétition avec d’autres secteurs d’activité », lance le PDG Xavier Gret

Au Conseil canadien du commerce de détail, on ne cache pas qu’à l’ouverture des salles à manger des restaurants, des commerces pourraient être dégarnis de certains travailleurs.

Chez les attraits touristiques et les festivals, ce sont 10 000 postes qui sont à pourvoir pour l’été, selon Événements Attractions Québec. Le défi pourrait également se faire sentir sur le recrutement des bénévoles.