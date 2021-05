Proxénétisme: l'accusé se positionne en victime

L’homme soupçonné d’avoir agi à titre de proxénète à l’égard d’une jeune femme sur une période de quatre ans estime que c’est plutôt lui qui a été floué dans la relation et il s’est positionné en victime lors de son témoignage.

Selon ce qu’Erickson Angibeau a raconté à la Cour, Chantale (prénom fictif) était pour lui «comme un guide» et il la respectait beaucoup entre les années 2012 et 2016, années au cours de laquelle il est accusé, à son endroit, de traite de personne, proxénétisme, voies de fait et menace.

De façon souvent décousue, le Montréalais a tenté d’expliquer comment il avait réussi à amasser plusieurs milliers de dollars alors que, selon le témoignage de la plaignante, il était sans travail.

«J’avais reçu un héritage et vendu un bloc. En plus, je possédais un camion pour faire des déménagements et madame opérait vraiment bien la compagnie et elle avait une bonne approche avec la clientèle», a-t-il témoigné.

Stupéfiants

Selon ce qu’il a raconté, il fournissait également «à moindre prix» de la marijuana «de bonne qualité» à Chantale qui venait la chercher à Montréal et qu’elle revendait, par la suite, dans la région de Québec.

«Cet argent faisait aussi partie de mon roulement... mais je travaillais fort», a-t-il dit en ajoutant qu’à plusieurs occasions, il lui était arrivé de «transférer» de l’argent à la plaignante parce qu’elle l’aidait beaucoup. «Mais, c’était OK pour moi», a-t-il dit.

La relation s’est finalement terminée à la fin de 2016 lorsqu’Angibeau a compris que la présumée victime le trompait avec un homme de son entourage et qu’elle a «attrapé l’herpès».

«Ça m’a tellement dégouté que je lui ai dit là , moi pis toi on est plus un couple. Elle avait mis ma santé en jeu», a-t-il ajouté.

Prostitution

La poursuivante, Me Valérie Lahaie, a cherché à savoir quand il a «appris» que Chantale se prostituait. Il dit l’avoir su le jour où il l’avait «accompagnée» dans un hôtel où elle devait transiger des stupéfiants.

«Elle avait peur, donc, je suis monté avec elle... Pis là, y’avait la police, pis je me suis fait coucher par terre... On me fouille et on me dit que je suis proxénète... Je ne comprends rien et c’est là que j’ai pris conscience de ce qu’elle faisait», a-t-il dit sous serment.

Bien qu’il dit l’avoir questionnée, il serait resté «un peu» sans réponse. «C’était une relation à distance... alors elle me disait bien ce qu’elle voulait me dire», a-t-il ajouté.

«Je ne connais rien au monde de l’escorte et je suis dédaigneux alors, si j’avais su qu’elle faisait ça, c’est certain que je ne serais pas resté avec elle», a-t-il dit en terminant.