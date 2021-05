Quatre journées de grève générale en juin pour les syndiqués de l’APTS

Quatre journées de grève générale se tiendront en juin si l’Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS) ne s’entend pas d’ici là avec le gouvernement Legault dans le cadre des négociations pour le renouvellement des conventions collectives.

Les journées de débrayage pourraient ainsi se tenir les 7, 8, 21 et 22 juin, a-t-on détaillé jeudi, par communiqué.

Rappelons que le 7 mai dernier, un mandat a été adopté pour un maximum de 10 journées de grève, alors que les négociations avec le gouvernement Legault s’étirent depuis 18 mois.

Selon le syndicat, le gouvernement refuse «de mettre en place des mesures structurantes pour régler les problèmes de surcharge de travail ainsi que d'attraction et de rétention du personnel».

«Ce n'est pas de gaieté de cœur que nous annonçons ces quatre journées de grève générale, mais nous sommes obligés d'y recourir pour faire entendre raison au gouvernement Legault, qui s'entête à ignorer les problèmes vécus par le personnel professionnel et technique du [réseau de la santé et de services sociaux]. Ce n'est pas seulement pour obtenir des conditions de travail décentes et la reconnaissance de l'expertise de nos membres que nous faisons cette grève, c'est aussi pour défendre des services publics de qualité pour l'ensemble de la population du Québec», a indiqué le vice-président de l'APTS, Benoit Audet.

«Notre patience a elle aussi atteint ses limites. Le premier ministre Legault et la présidente du Conseil du trésor sont responsables de cette détérioration du climat de travail dans les établissements », a-t-il ajouté, dénonçant au passage la volonté du gouvernement d’investir jusqu’à 10 milliards $ dans le projet de tunnel Québec-Lévis alors que le réseau de la santé a besoin d’investissements.