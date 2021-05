Défaite inacceptable pour le CF Montréal

Après une disette de 211 minutes, soit quatre demies, le XI montréalais a ouvert la marque à la 56e minute quand Romell Quioto a été patient avec la balle pour servir Djordje Mihailovic qui a étendu le pied pour marquer son deuxième but de la saison.

C’est après que les écluses se sont ouvertes en raison du mauvais jeu de l’équipe sur les coups de pied arrêtés.

Juergen Locadia a profité de la confusion après un coup de pied de coin pour créer l’égalité (70e), puis Brenner a réalisé une tête plongeante (86e) sur un coup franc pour battre Clément Diop.

On rappelle que Cincinnati occupait le dernier rang de la MLS. Et on rappelle aussi que cette équipe a 11 victoires depuis son arrivée en MLS en 2019, dont trois contre Montréal.

Sonnette d’alarme

Après une première demie brouillonne, Wilfried Nancy avait averti ses joueurs que les choses n’allaient pas très bien.

«J’avais tiré la sonnette d’alarme à la mi-temps. Il faut savoir tuer les matchs et si on ne le fait pas, on n’est pas à l’abri de buts comme on a pris.»

«On ne peut pas avoir le contrôle du match sans avoir de la structure. C’est un cas d’école et c’est agaçant.»

«Je n’aime pas la façon dont on n’a pas respecté le jeu. On n’a encore rien fait alors il faut être efficace. Aujourd’hui [samedi], nous avons manqué d’humilité», a tonné l’entraîneur.

Manque d’opportunisme

Même s’il a contrôlé une bonne partie du match, le CF Montréal a été incapable de s’imposer en raison d’un grand manque d’opportunisme. Romell Quioto, en panne de confiance, a notamment raté une cage déserte en envoyant le ballon quelques centimètres à côté du poteau.

On a vu beaucoup de dernière passe ratée, de sorte que l’équipe s’approchait du but et ne parvenait pas à obtenir un tir de qualité.

«On a eu beaucoup d’opportunités pour fermer les matchs, mais on ne l’a pas fait. Ce n’est pas seulement les attaquants, je parle de joueurs qui sont en position de marquer des buts», a déploré Wilfried Nancy.

Avec le point perdu dans les arrêts de jeu à Atlanta samedi dernier et cette défaite dans un match que le club ne pouvait pas perdre, ça commence à faire beaucoup de points qui ont été laissés sur la table.

UNE QUESTION DE MENTALITÉ

On n’ira pas jusqu’à dire que le CF Montréal a pris le FC Cincinnati à la légère, mais on va au moins dire qu’il manquait de mordant dans ce match.

Même s’il a dominé la rencontre sur le plan statistique, le CFM a souvent paru déstructuré et approximatif dans ses actions.

Et tout ça illustre un problème de mentalité, selon Djordje Mihailovic, qui avait l’air d’avoir autant envie de répondre aux questions des journalistes que de se faire arracher une prémolaire.

«C’est le genre de match où tout dépend de la mentalité. C’est facile de regarder le classement et de se faire prendre au jeu en se disant que contre une équipe de bas de classement, on devrait gagner.»

«Mais dans une ligue comme la MLS, toutes les équipes ont de la qualité et une équipe de bas de classement peut venir te battre.»

Si le milieu de terrain disait ça, c’est parce que Cincinnati était bon dernier dans la MLS avant de disputer cette rencontre où l’équipe de l’Ohio a enfin récolté une première victoire cette saison.

Mihailovic est d’avis que c’est le manque d’opportunisme offensif qui a fait la différence.

«Nous n’avons pas été en mesure d’obtenir un second but pour tuer le match, c’est le tournant. On leur a aussi donné des ballons, ce qui leur a permis de prendre du rythme.»

C’est d’autant plus troublant que Cincinnati n’a rien fait de bien particulier pour gagner ce match. Il lui a surtout été servi sur un plateau d’argent.

«Nous avons contrôlé le match et ils n’ont rien fait mis à part les deux séquences sur lesquelles ils ont marqué», a déploré Victor Wanyama.

Le vétéran estime que ce n’est pas le moment de paniquer même si l’équipe n’a remporté qu’un seul match à ses six dernières sorties.

«Il faut garder notre calme et continuer de travailler à nous améliorer.»

Un peu de tout

Depuis aussi loin que l’on peut se rappeler, cette équipe éprouve des problèmes à défendre contre les phases arrêtées et c’est encore ce qui s’est produit cette fois-ci.

Wilfried Nancy, qui connaît bien cet aspect du jeu, ne peut expliquer pourquoi l’équipe a autant de mal à se défendre en pareille situation.

«C’est toujours quelque chose de difficile à analyser. Est-ce que c’est un problème de positionnement ou d’attitude ? C’est un peu de tout.»

Par ailleurs, même s’il a créé quelques menaces et a fourni une passe décisive sur le but de Mihailovic, Romell Quioto semble se chercher depuis quelques rencontres, mais Nancy ne s’inquiète pas.

«Il travaille bien et c’est pour ça que je le fais jouer. Je ne sais pas si c’est un problème de confiance. Nous devons être meilleurs et je parle de tout le monde, pas seulement de Romell.»