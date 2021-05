Des premiers adolescents vaccinés contre la COVID-19 au Québec

Plusieurs jeunes se réjouissent d’être parmi les premiers de la province à recevoir leur dose de vaccin contre la COVID-19, vendredi.

Le ministre de la Santé, Christian Dubé, a d’ailleurs dévoilé le calendrier de vaccination pour les 12-17 ans jeudi après-midi.

En Mauricie, des adolescents faisaient déjà la file à 6h du matin devant le centre de vaccination de Shawinigan pour être inoculés.

Vers 12h, les responsables rapportaient qu’environ 300 doses de vaccins avaient été distribuées, majoritairement auprès des jeunes de 12 à 17 ans.

Plusieurs adolescents rencontrés confient qu’ils voulaient se faire vacciner le plus tôt possible afin de retrouver une vie normale rapidement.

Beaucoup de parents accompagnaient leurs ados, mais d’autres jeunes se présentaient aussi en couple ou entre frère et sœur.

«J’ai hâte de me faire vacciner pour pouvoir me débarrasser de toutes les contraintes qu’on a et tout ça. J’ai hâte de retrouver une vie normale», admet un adolescent qui s’est présenté pour être vacciné à Shawinigan.

«Moi ça fait longtemps que je voulais me faire vacciner. Je voulais que la situation qu’on avait avant la COVID retourne le plus vite possible, donc je pense que se faire vacciner ça va aider la population au complet et moi aussi», dit quant à elle une jeune fille qui attendait aussi son tour pour être vaccinée en Mauricie.

900 doses sont prévues à la clinique de Shawinigan jusqu’à 16h vendredi tandis que 350 doses sont prévues au centre de vaccination de Nicolet jusqu’à midi, dans le Centre-du-Québec.

À Montréal, la prise de rendez-vous s’ouvrait aujourd’hui aux 12-17 ans dans les sites à l’auto ou à vélo, soit au circuit Gilles-Villeneuve et à l’aéroport de Montréal.

Pour ceux qui n’auront pas pu se rendre en clinique de vaccination vendredi, les 12 à 17 ans pourront prendre rendez-vous sur clic santé dès mardi.

Les centres de services scolaires organisent aussi présentement avec la santé publique une opération vaccination dans les écoles qui devrait débuter début juin.