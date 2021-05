EN DIRECT | Les derniers développements sur le coronavirus

Québec ou ailleurs sur la planète, la pandémie de la COVID-19 bouleverse nos vies depuis plus d’un an.

PLANÉTAIRE

Cas: 165 705 287

Morts: 3 434 082

ÉTATS-UNIS

Cas: 33 076 705

Morts: 589 096

CANADA

Ontario: 518 980 (8579 décès)

Québec: 366 394 cas (11 075 décès)

Alberta: 223 011 cas (2164 décès)

Colombie-Britannique: 141 373 cas (1667 décès)

Manitoba: 47 504 cas (1022 décès)

Saskatchewan: 45 310 cas (524 décès)

Nouvelle-Écosse: 5149 cas (76 décès)

Nouveau-Brunswick: 2113 cas (43 décès)

Terre-Neuve-et-Labrador: 1226 cas (6 décès)

Nunavut: 637 cas (4 décès)

Île-du-Prince-Édouard: 200 cas

Territoires du Nord-Ouest: 126 cas

Yukon: 84 cas (2 décès)

Canadiens rapatriés: 13 cas

Total: 1 352 120 cas (25 162 décès)

16h11 | Grands rassemblements pilotes: seules 15 personnes sur 60 000 positives à la COVID-19

Seules 15 personnes sur les 60 000 qui ont participé à des rassemblements de masse sans distanciation ni masque au Royaume-Uni dans le cadre d'essais pilotes ont été déclarées positives au coronavirus, a annoncé vendredi le ministère britannique de la Santé.

14h39 | Haïti: taux de décès de la COVID-19 «alarmant», mais pas de vaccins avant fin juin

AFP

Les autorités haïtiennes se sont inquiétées vendredi d'un taux de décès de la COVID-19 «qui commence à être alarmant», alors que le pays ne recevra pas son premier lot de vaccins avant «fin juin ou début juillet».

14h11 | Se vacciner pour mieux draguer? Les applications de rencontre prennent les devants aux États-Unis

AFP

Dans le monde impitoyable de la drague en ligne, tout est bon pour convaincre des partenaires potentiels. Et aux États-Unis, la Maison-Blanche entend bien faire de la vaccination l’argument ultime.

14h02 | Hausse du nombre de préadolescents et d’adolescents souffrant de problèmes de santé mentale

Photo Adobe stock

Le nombre de Québécois de 12 à 17 ans admis à l’hôpital pour des raisons de santé mentale à la suite d’une visite à l’urgence a augmenté de 40 % en janvier et février, par rapport à la même période l’an dernier, selon des statistiques de l’Hôpital de Montréal pour enfants (HME).

13h45 | Un technologue terrorisé par la COVID-19 sanctionné

Photo Fotolia

Un technologue d’un hôpital montréalais a été sanctionné pour avoir consulté sans autorisation des dossiers de patients, parce qu’il était terrorisé à l’idée que ceux-ci soient infectés par la COVID-19.

13h10 | Inde et Pakistan: la suspension des vols avec le Canada reconduite au 21 juin

Le ministre fédéral des Transports a reconduit la suspension des vols directs en provenance de l’Inde et du Pakistan jusqu’au 21 juin en raison de la crise sanitaire qui prévaut dans la région.

11h31 | Passeport vaccinal: des balises nécessaires pour guider le déploiement

Des balises doivent guider la mise en place d’un passeport vaccinal au Québec et les autorités devront démontrer que les bénéfices surpassent les inconvénients.

11h01 | 752 nouveaux cas de COVID-19 au Québec

AFP

Le Québec rapporte 752 nouveaux cas de COVID-19 et 9 décès portant le total à 366 394 personnes infectées et 11 075 morts depuis le début de la pandémie.

Hier, la province recensait 662 infections et 8 décès.

LA SITUATION AU QUÉBEC EN DATE DU 21 MAI 2021

- 366 394 personnes infectées (+752)

- 11 075 décès (+9)

- 437 personnes hospitalisées (-23)

- 106 personnes aux soins intensifs (-1)

- Les prélèvements réalisés s’élèvent à 33 373 pour un total de 9 310 214

- 110 513 doses de vaccin ont été administrées dans la journée d’hier pour un total de 4 747 192

10h47 | JO de Tokyo: «La ligne d'arrivée est en vue», assure l'un des vice-présidents du CIO

AFP

«La ligne d'arrivée est en vue» pour les Jeux olympiques de Tokyo, a déclaré vendredi John Coates, l'un des vice-présidents du Comité international olympique (CIO), pour balayer les rumeurs, en raison de la résurgence du coronavirus au Japon, d'une annulation des JO programmés cet été.

10h34 | L'Espagne laissera entrer «toutes les personnes vaccinées» du monde entier à partir du 7 juin

AFP

L'Espagne, deuxième destination touristique mondiale avant la pandémie, laissera entrer sur son territoire à partir du 7 juin «toutes les personnes vaccinées» quel que soit leur pays d'origine, a annoncé vendredi le chef du gouvernement Pedro Sanchez.

10h32 | COVID-19: le vaccin réduit de 87% le risque d'être hospitalisé chez les plus de 75 ans

Photo Hugo Duchaine

La vaccination réduit de 87% le risque de formes graves de COVID-19 chez les plus de 75 ans dès sept jours après l'injection de la 2e dose, selon la première étude en vie réelle en France, rendue publique vendredi.

Cela signifie que «les personnes vaccinées de plus de 75 ans ont neuf fois moins de risque d'être hospitalisées pour la COVID que les personnes du même âge non vaccinées», dit à l'AFP le professeur Mahmoud Zureik, directeur d'Epi-Phare qui a réalisé l'étude.

10h25 | Des premiers adolescents vaccinés contre la COVID-19 au Québec

Plusieurs jeunes se réjouissent d’être parmi les premiers de la province à recevoir leur dose de vaccin contre la COVID-19, vendredi.

Le ministre de la Santé, Christian Dubé, a d’ailleurs dévoilé le calendrier de vaccination pour les 12-17 ans jeudi après-midi.

9h45 | «Les gens meurent»: le maire de Moscou catastrophé par l'opposition au vaccin

AFP

Le maire de Moscou s'est montré catastrophé par la lenteur de la vaccination contre la COVID-19 dans la capitale russe, ses administrés, malgré la mortalité, refusant le vaccin pourtant abondamment disponible.

7h50 | Le casse-tête quasi insoluble du nombre de morts de la pandémie

AFP

Plus de 3,4 millions. Le nombre officiel de morts de la COVID dans le monde est sans aucun doute sous-évalué. Mais à quel point ?

La question, sensible et hautement débattue, ne trouvera pas de réponse rapidement, selon les experts. Peut-être jamais.

6h41 | Pandémie: l’OMS veut éviter une nouvelle catastrophe

AFP

La pandémie fait toujours rage, les pays riches accaparent les vaccins et l’origine du virus reste floue. De quoi inciter les membres de l’Orgnisation mondiale de la santé, qui se réunissent la semaine prochaine, à trouver les moyens d’éviter une autre catastrophe.

Cette 74e Assemblée mondiale de la Santé (du 24 mai au 1er juin), qui se tiendra comme l’an dernier en ligne, « est sans doute l’une des plus importantes de l’histoire de l’OMS », a prévenu le patron de l’organisation, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

6h37 | Hausse des chirurgies de l’œil

Photo Chantal Poirier

À bout de la buée sur leurs lunettes, de nombreux Québécois se sont tournés vers la chirurgie pour corriger leur vision au laser, si bien que les cliniques sont plus achalandées depuis que le port du masque est obligatoire pour lutter contre la COVID-19.

6h31 | Plan de déconfinement: les rabais vacances renouvelés pour l’été

COURTOISIE / SÉPAQ

Devant le succès rencontré l’été dernier, la ministre du Tourisme, Caroline Proulx, confirmera aujourd’hui le retour des forfaits vacances subventionnés et des rabais offerts, entre autres, sur la carte d’accès aux parcs nationaux.

6h10 | En terrasse, au cinéma ou à la piscine, la vie reprend en Allemagne

Boire une bière en terrasse après quelques longueurs de piscine et avant une séance de cinéma en plein air: la vie a repris vendredi en Allemagne avec la levée de nombreuses restrictions anti-Covid.

5h47 | L'Espagne laissera entrer «toutes les personnes vaccinées» du monde entier à partir du 7 juin

L'Espagne laissera entrer sur son territoire à partir du 7 juin "toutes les personnes vaccinées" quel que soit leur pays d'origine, a annoncé vendredi le chef du gouvernement Pedro Sanchez.

5h40 | Party à la plage d’Oka: les plages ne doivent pas devenir les prochains gyms

Stevens LeBlanc/JOURNAL DE QUEBEC

Le ministre de la Santé, Christian Dubé, dénonce le comportement des fêtards qui ont pris d’assaut la plage d’Oka sans respecter les consignes sanitaires.

« Je ne veux pas que les plages soient les prochains gyms », a prévenu jeudi le ministre de la Santé.

4h30 | La surmortalité causée par la pandémie deux à trois fois plus élevée que les décès attribués à la COVID

La surmortalité causée par la pandémie est deux à trois fois plus élevée que les décès attribués à la COVID-19 depuis l'apparition des premiers cas fin 2019 en Chine, a indiqué l'Organisation mondiale de la santé (OMS) vendredi.

4h15 | «Les gens meurent»: le maire de Moscou catastrophé par l'opposition au vaccin

Le maire de Moscou s'est montré catastrophé par la lenteur de la vaccination contre la COVID-19 dans la capitale russe, ses administrés, malgré la mortalité, refusant le vaccin pourtant abondamment disponible.

3h22 | Face aux hésitations des aînés, l'Australie exhorte les plus de 50 ans à se faire vacciner

L'Australie a exhorté vendredi les plus de 50 ans à se faire vacciner contre le coronavirus, redoutant que la méfiance et les hésitations vis-à-vis des vaccins n'entrave le relèvement du pays.

2h08 | Le Japon approuve les vaccins de Moderna et AstraZeneca

Le gouvernement japonais a approuvé vendredi les vaccins contre la COVID-19 de Moderna et AstraZeneca, précisant toutefois que ce dernier ne serait pas utilisé immédiatement en raison d'inquiétudes sur des risques rares mais graves de complications.

Le feu vert des autorités devrait permettre d'accélérer la laborieuse campagne de vaccination au Japon pour laquelle le gouvernement est vivement critiqué à deux mois des Jeux olympiques de Tokyo-2020.

0h46 | Un coronavirus transmis via le chien découvert chez des patients malaisiens

Lorsque la pandémie de Covid-19 s'est répandue, le professeur Gregory Gray, de l'université américaine de Duke, a chargé l'un de ses étudiants de développer un test capable de détecter de multiples coronavirus, y compris ceux jusqu'ici inconnus, afin d'aider à éviter la prochaine catastrophe.

En déployant cet outil, une fois sa fiabilité démontrée, l'idée était de pouvoir analyser des échantillons prélevés chez des patients, en quête de signes de nouveaux coronavirus ayant pu commencer à faire le saut depuis un animal jusqu'à l'homme.

Les recherches du professeur et de ses collègues, publiées jeudi, ont conduit à la découverte d'un nouveau coronavirus chez un groupe de personnes, notamment des enfants, ayant été admises à l'hôpital pour pneumonie en Malaisie entre 2017 et 2018. Et ce virus a vraisemblablement été transmis via un animal qui a surpris les scientifiques: le chien.