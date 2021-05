Fermeture du pont de l’Île-aux-Tourtes : circulation infernale sur le réseau local

C’est la consternation pour les municipalités voisines du pont de l’Île-aux-Tourtes désormais envahies par le flot de circulation.

Sur le terrain à Sainte-Anne-de-Bellevue, notre journaliste Yves Poirier a constaté le regard de plusieurs camionneurs qui semblaient être en colère, ralentis par la fermeture du pont.

Les véhicules sont invités à prendre le pont Galipeault comme alternative pour rejoindre l’autoroute 20. Plusieurs policiers sont sur place pour désengorger le réseau local, tandis que les camions sont détournés vers l’autoroute 30.

Exo offre gratuitement le service de la ligne de train de banlieue Exo 1 - Vaudreuil-Hudson jusqu’au métro Vendôme.

Le pont de l’Île-aux-Tourtes est en travaux depuis plusieurs années, mais c’est le 19 mai que sa fermeture a été décrétée.

Julie Brisebois, la mairesse de Senneville, est inquiète par la situation, surtout que le ministre des Transports, François Bonnardel, n’est pas en mesure de donner l’échéancier de la réouverture. «C’est extrêmement préoccupant. Hier, on a vécu la première soirée de la fermeture complète du pont. Toutes nos rues locales ont été congestionnées complètement», dit-elle.

Le maire de Vaudreuil-Dorion depuis 16 ans, Guy Pilon, est aussi mécontent. «Pour moi c’est du niaisage, parce qu’on arrive devant un fait accompli. On dépense des millions et des millions, et ensuite on va le démolir», dit-il.