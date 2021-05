Journée nationale des patriotes: ouvert ou fermé?

Certains services publics verront leurs horaires modifiés, alors que d’autres établissements seront fermés lundi à l’occasion de la Journée nationale des patriotes.

• À lire aussi: Montréal: des entraves à prévoir sur le réseau autoroutier durant le long week-end

• À lire aussi: Le drapeau des Patriotes sera hissé tous les ans

Ainsi, les bureaux des gouvernements fédéral et provincial et certains bureaux municipaux, dont les comptoirs de permis, seront fermés, tout comme les banques et les bureaux de poste.

La Ville de Montréal a indiqué dans un communiqué porter des modifications aux horaires de certains de ses services, et ce, dans un contexte de lutte contre la COVID-19.

La Cour municipale verra les comptoirs de service et les salles d’audience fermés la journée de lundi, alors que les comparutions de personnes détenues sont maintenues à l’édifice du 775, rue Gosford.

Les écocentres seront en revanche ouverts et les collectes sont maintenues selon l’horaire habituel, à l’exception de la collecte des résidus verts dans l’arrondissement de Montréal-Nord, remise à mardi.

Le Biodôme, le Jardin botanique et le Planétarium seront ouverts, mais en raison des restrictions sanitaires limitant la capacité d’accueil, le public est invité à acheter les billets en ligne, a ajouté la Ville de Montréal, précisant que tous les services numériques demeurent accessibles.

La majorité des succursales de la SAQ seront ouvertes lundi.

La plupart des épiceries et les pharmacies seront ouvertes, alors que les horaires des transports publics seront modifiés.