Le mur Price

Carey Price a fait de petits miracles lors du tour de qualification au mois d’août dernier contre Sidney Crosby, Evgeni Malkin et les Penguins de Pittsburgh. Au premier tour des séries, Price avait aussi joué du très bon hockey face aux Flyers de Philadelphie.

Price est retombé dans sa bulle pour le premier match des séries contre les Maple Leafs de Toronto. Il retrouvait également l’environnement de l’été dernier avec une rencontre sur la patinoire du Scotiabank Arena.

« C’est Carey Price, il était un mur ce soir, a résumé l’ailier Josh Anderson. Il aime jouer dans les grands matchs. »

Price a bloqué 35 des 36 tirs des Leafs dans un gain de 2 à 1. Il était très alerte pour un gardien qui en était à un premier départ dans la LNH depuis le 19 avril contre les Oilers à Edmonton. Frappé par Alex Chiasson, le numéro 31 s’est absenté pour les 13 dernières rencontres de la saison en raison des symptômes d’une commotion cérébrale.

Afin d’aiguiser ses réflexes mentalement et physiquement, Price avait chassé la rouille, lundi au Centre Bell, en endossant l’uniforme du Rocket de Laval pour 40 minutes contre les Marlies de Toronto.

« C’était bien d’avoir du temps de jeu et d’avoir maintenant un portfolio diversifié sur HockeyDB », a répliqué Price avec le sourire.

Dominique Ducharme, quant à lui, n’était pas surpris par les prouesses de son gardien numéro un.

« Carey a eu du temps pour s’entraîner, pour retrouver la forme graduellement, a expliqué Ducharme. C’est un compétiteur. Il veut jouer dans les grands matchs, comme une série Montréal-Toronto. Il était prêt, il était très solide. C’est son temps de l’année. C’est important pour nous d’avoir un joueur comme ça dans les filets, il donne tellement de confiance. »

L’impact de Byron

Josh Anderson a tonné le ton à ce match avec de grosses mises en échec contre Mitchell Marner et Wayne Simmonds en plus d’ouvrir le pointage à mi-chemin en première période après un relais précis d’Eric Staal.

Price a fermé la porte avec de gros arrêts, dont un spectaculaire contre Marner sur une descente à deux contre un avec William Nylander. Shea Weber a renoué avec l’action en jouant comme le Weber de la bulle de l’été dernier à Toronto. Mais il y a aussi eu un autre acteur très important à cette victoire et c’est le rapide Paul Byron.

En troisième période, Byron a battu de vitesse Rasmus Sandin pour ensuite déjouer Jack Campbell même si le jeune défenseur des Leafs venait de le faire trébucher.

Byron a donc marqué le but vainqueur en désavantage numérique, tout en distribuant sept mises en échec, un sommet qu’il partage avec Artturi Lehkonen.

« Paul, c’est un compétiteur, a répliqué Ducharme. Tu le places dans une situation où il y a un défi et il répond toujours. Il a un “A” sur son chandail pour une raison. C’est bien de le voir récompensé avec un gros but en troisième période en désavantage numérique. C’est le genre de but que Paul est capable d’aller chercher. C’est le genre de match où on le voit à son meilleur. »