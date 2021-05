Le port de Sept-Îles a le vent dans les voiles: son chiffre d’affaires a augmenté de 18 % en 2020 pour atteindre 24,6 millions $.

La vigueur du marché du fer a été bénéfique pour le port. La pandémie de COVID-19 ne semble pas avoir affecté les compagnies minières qui produisent à pleine capacité.

Les volumes manutentionnés sont en hausse à 33 millions de tonnes, un sommet en 40 ans. Le port de Sept-Îles est ainsi redevenu le troisième port canadien en importance en terme de volume.

Le président-directeur général, Pierre D. Gagnon s’est réjoui de cette période faste pour l’industrie du fer où le prix du minerai oscille autour de 200 $ par tonne.

«Avec la sortie de COVID et les plans d'infrastructure qui sont lancés, c'est sûr quand dans l'horizon des 18 à 24 prochains mois, il y aura une correction sur le prix. Mais si nos grandes industries peuvent avoir investi en augmentant sa capacité en diminuant ces coûts, on aura plus de résilience qu'on en a eu dans la période creuse de 2015 et 2016 où ç’a été difficile», a indiqué M. Gagnon.

Avec la construction du quai multi-usager et les centaines de millions de dollars investis par le gouvernement du Québec dans Société ferroviaire et portuaire de Pointe-Noire, un centre de logistique, le port sera en mesure de répondre à la demande des compagnies minière dans le futur.

Le quai multiusager est actuellement utilisé à près du tiers de sa capacité de 560 millions de tonnes par année.