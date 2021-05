Ligne Appalaches-Maine: Ottawa donne le feu vert à Hydro-Québec

Hydro-Québec a eu le feu vert de la Régie de l’énergie du Canada pour la construction et l’exploitation de la ligne d’interconnexion Appalaches-Maine.

• À lire aussi: Hydro-Québec dénigrée dans le Maine

Le quitus d’Ottawa permettra à la société d’État de rejoindre le marché américain, maintenant que le projet a obtenu toutes les autorisations nécessaires, alors que Québec a déjà donné son aval début avril.

«Ce feu vert est une reconnaissance de l'important travail réalisé jusqu'à maintenant par nos équipes et nos collaborateurs dans les communautés», a réagi par communiqué Sophie Brochu, présidente-directrice générale d'Hydro-Québec, vendredi.

«Nous allons de l'avant avec un projet qui répond aux plus hauts standards en matière d'environnement et d'ingénierie, et qui est vu favorablement par les différents milieux d'accueil», a ajouté Mme Brochu.

Grâce à cette nouvelle ligne, Hydro-Québec acheminera 1200 mégawatts d’hydroélectricité vers la Nouvelle-Angleterre, avec un approvisionnement de 9,45 TWh pour le Massachusetts, selon les prévisions.

Le tracé de la ligne avalisé par le fédéral s’étend sur 100 kilomètres entre Saint-Adrien-d’Irlande, près de Thetford Mines, dans Chaudière-Appalaches, et la frontière américaine. Les travaux débuteront dans les prochaines semaines et la mise en service est projetée pour 2023, selon la société d’État.

Toutefois, la bataille n’est pas encore gagnée pour Hydro-Québec, puisque des réseaux proches de l’industrie pétrolière ferraillent en coulisses pour saborder le projet de la ligne de transport d’électricité au Maine.