Montréal: des entraves à prévoir sur le réseau autoroutier durant le long week-end

Des entraves majeures sont à prévoir durant le long week-end de la Journée nationale des patriotes sur certains points chauds du réseau autoroutier de la région de Montréal.

Mobilité Montréal recommande d’éviter particulièrement le pont Honoré-Mercier, le R-136 entre l’échangeur Turcot et le tunnel Ville-Marie et certains secteurs de l’autoroute 40 en direction est.

Le pont Honoré-Mercier sera donc fermé complètement en direction de Kahnawake de samedi 2 h à lundi 5 h, alors que la route 136 en direction est sera fermée entre l’échangeur Turcot et le tunnel Ville-Marie, de vendredi 22 h à mardi 5 h.

L’autoroute 40 en direction est connaîtra également une fermeture complète entre les boulevards Saint-Michel et Lacordaire. La fermeture sera en vigueur de vendredi 21 h à mardi 5 h.

Mobilité Montréal prévoit également la fermeture de la voie de desserte de l’autoroute 520 à la hauteur de l’A-13, les samedi et dimanche de 6 h à 19 h.

L’autoroute 10 sera fermée dans les deux directions entre les rues Wellington et Carrie-Derick et l’avenue Pierre-Dupuy, et ce, de vendredi 21 h 30 à samedi 9 h.

Par ailleurs, le pont de l’Île-aux-Tourtes est fermé depuis jeudi pour des raisons de sécurité, selon ce qu’a annoncé le ministre des Transports François Bonnardel.