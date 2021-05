Vers une saison historique pour le golf au Québec

Après avoir connu une certaine baisse de popularité au cours des dernières années, l’industrie du golf connait un second souffle au Québec.

En 2020 le nombre de parties de golf joué a augmenté de 20%, un phénomène expliqué en raison de la COVID-19 qui a poussé de nouveaux joueurs à découvrir ce sport.

«Il faut revenir il y a 30 ans ou il y a 40 ans pour revoir exactement ce qu’on vit présentement dans l’industrie du golf. Donc, à ce moment-là, on a eu des creux. C’est pour ça que je dis tout le temps, à la blague, mais sérieusement: COVID, c’est mon meilleur ami. C’est lui qui a relancé l’industrie du golf. Et d’une façon inattendue, on a fait un paquet d’efforts au niveau de toutes les associations », a mentionné Martin Ducharme, président de l’Association des clubs de golf du Québec.

Cette saison, les chiffres sont comparables, même peut-être meilleurs.

«C’est sûr que là, présentement, c’est du record. Les terrains sont complets. Qu’on soit dans la région de Montréal, de Québec, dans l’Estrie, dans les Laurentides, les parcours affichent pratiquement complet partout», a souligné Martin Ducharme.

L’arrivée d’une nouvelle clientèle

Cette hausse de popularité est en partie expliquée en raison de la présence des gens âgés de 18 à 35 ans qui ont découvert ce sport.

«On remarque depuis 2020 que les 18-35 ans ont envahi les parcours de golf. On a remarqué en 2021 qu’ils sont encore là, ils sont vraiment au rendez-vous, et là, ils amènent des amis», a expliqué le président.

De plus en plus de jeunes golfeurs s’inscrivent dans les programmes de concentration ou suivent des cours pour se perfectionner.

«Si on prend la Fédération du golf du Québec qui a instauré le golf en milieu scolaire, où on parle de plus de 750 écoles primaires et secondaires à travers la province qui enseignent le golf, mais veux veux pas, avec l’engouement qui est arrivé en 2020 et l’engouement qu’on a présentement en 2021, c’est sûr que ça a porté fruit», a mentionné le président de l’Association des clubs de golf du Québec.

Pénurie de main-d’œuvre

Cet engouement envers le golf amène son lot de défi surtout au niveau des employés. Plusieurs terrains de golf se retrouvent dans la même situation et ont un besoin criant d’employés pour compléter tous leurs postes.

«C’est beau, les parcours de golf, c’est un espace vert, il faut couper le gazon, il faut l’entretenir. On a besoin de main-d’œuvre. C’est un cri du cœur, là. On a besoin de main-d’œuvre sur les parcours de golf, puis on a besoin de main-d’œuvre aussi en restauration», a mentionné Martin Ducharme.

Au club de golf de l’île de Montréal, ce problème de main-d’œuvre pourrait limiter les plages horaires des golfeurs.

«Je parlais avec Isabelle Plourde, la propriétaire ici, ce matin, puis elle me disait: "Martin, je vais devoir réorganiser mes horaires d’ouverture. Je ne serai pas capable de combler du matin au soir ma restauration. Je n’ai pas assez d’employés. J’ai besoin d’employés"», a souligné le président de l’Association des clubs de golf du Québec.