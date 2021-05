791 M$ perdus: les Hells au cœur d’un stratagème illégal d’importation de tabac

La condamnation cette semaine d’un Américain qui a inondé le Québec de millions de livres de tabac de contrebande a montré les dessous d’un trafic bien organisé et lucratif, notamment pour les Hells Angels qui touchaient 2 $ la livre pour assurer le passage clandestin de la marchandise dans la province.

Phil Caprice Howard, un fermier âgé de 55 ans, a été condamné à six ans et demi de pénitencier, jeudi, en Caroline du Nord.

« Le système de contrebande du défendeur s’est poursuivi pendant neuf ans, même après avoir été averti à plusieurs reprises que lui et ses associés attiraient l’attention des forces de l’ordre », peut-on lire dans un des documents du tribunal de Raleigh.

Le fermier a d’abord été arrêté en janvier 2019 par les autorités américaines. Il a reconnu sa culpabilité en automne pour avoir été l’un des principaux fournisseurs de tabac de contrebande au Québec.

Son stratagème a privé les gouvernements de 791 millions de dollars en droits et taxes éludées.

Stratagème complexe

Caprice Howard passait par plusieurs intermédiaires pour se mettre des millions de dollars dans les poches. Dans un premier temps, des contrebandiers achetaient le tabac à de gros producteurs aux États-Unis pour lui.

Par la suite, le fermier payait des camionneurs qui transportaient la marchandise vers la réserve mohawk d’Akwesasne, une plaque tournante de la contrebande et du commerce de la drogue en Amérique du Nord. Celle-ci se trouve aux limites du Québec, de l’Ontario et de l’État de New York.

Selon la poursuite, un groupe d’emballeurs de la réserve s’occupaient par la suite de mettre le tabac dans les sacs poubelles et de le faire traverser de l’autre côté du fleuve Saint-Laurent à l’aide de bateaux ou encore de motoneiges.

Hells Angels et mafia impliqués

Ce sont les Hells Angels qui se chargeaient ensuite de transporter la marchandise en banlieue de Montréal.

Le groupe de motards criminels remettait le tabac à des acheteurs de la réserve de Kahnawake, où il était transformé en cigarettes et vendu au public.

« Les principaux bénéficiaires de la contrebande de tabac sont les différentes branches du crime organisé à l’origine d’une grande partie de cette activité », précise-t-on dans le document judiciaire.

« Par exemple, les Hells Angels, la mafia russe et la mafia italienne [...] ont tous été impliqués dans le marché des cigarettes de contrebande au Canada », ajoute-t-on.

Les procureurs américains soulignent aussi que les crimes de Phil Caprice Howard sont simplement motivés par sa cupidité au cours de la dernière décennie. Avec sa ferme, il tirait des profits légaux d’environ 100 000 $ par année.

« Manifestement, il a été capable de gagner honnêtement sa vie. Cependant, au lieu de cela, il a choisi de s’engager dans un système criminel dont il a tiré un profit substantiel », déplorent les autorités.

Contrebande de tabac

Un stratagème illégal d’exportation de tabac à partir des États-Unis vers le Québec a été dévoilé cette semaine dans des documents d’une cour américaine.

Étape 1

Illustration d'archives

Contrebandiers

Tabac acheté à de gros fournisseurs en Caroline du Nord pour 2,25 à 2,40 dollars américains par livre.

Revenus des contrebandiers

Profits bruts compris entre 0,35 et 0,79 dollar américain par livre de tabac.

Étape 2

Illustration d'archives

PREMIER ACHETEUR

Paie 2,70 $ à 3,15 $ par livre de tabac venant des États-Unis.

CHAUFFEURS

Payés 3500 dollars américains pour livrer la marchandise dans la réserve d’Akwesasne.

ÉQUIPE D’EMBALLEURS

Payée 2500 dollars américains par chargement de camion-remorque pour mettre le tabac dans des sacs.

Étape 3

Illustration d'archives

PREMIER ACHETEUR

Paie aux Hells Angels 2,00 $/lb pour transporter le tabac d’Akwesasne à la réserve de Kahnawake.

PROFITS DES HELLS ANGELS

63 360 dollars américains par camion-remorque d’une capacité de 31 680 lb.

Étape 4

Illustration d'archives

ACHETEUR FINAL

Paie jusqu’à 14 dollars canadiens par livre de tabac achetée dans la réserve de Kahnawake.

PROFIT DU PREMIER ACHETEUR