Les développements sur le coronavirus du 22 mai

DERNIER BILAN 23h10

PLANÉTAIRE

Cas: 166 444 988

Morts: 3 449 807

ÉTATS-UNIS

Cas: 33 103 373

Morts: 589 702

CANADA

Ontario: 520 774 (8599 décès)

Québec: 366 899 cas (11 081 décès)

Alberta: 223 632 cas (2170 décès)

Colombie-Britannique: 141 373 cas (1667 décès)

Manitoba: 47 977 cas (1028 décès)

Saskatchewan: 45 490 cas (526 décès)

Nouvelle-Écosse: 5213 cas (77 décès)

Nouveau-Brunswick: 2115 cas (43 décès)

Terre-Neuve-et-Labrador: 1230 cas (6 décès)

Nunavut: 638 cas (4 décès)

Île-du-Prince-Édouard: 200 cas

Territoires du Nord-Ouest: 127 cas

Yukon: 84 cas (2 décès)

Canadiens rapatriés: 13 cas

Total: 1 355 765 cas (25 203 décès)

NOUVELLES

19h58 | Virus: l'Italie passe le cap des 30 millions de doses injectées

L'Italie a officiellement passé samedi le cap des 30 millions de doses de vaccins anti-COVID-19 injectées, et près de 10 millions de personnes sont vaccinés, selon les chiffres du gouvernement»

AFP

19h35 | La combinaison des vaccins contre la COVID-19 n’est pas recommandée par le CCNI

Le Comité consultatif national de l’immunisation (CCNI) a recommandé dans sa dernière mise à jour, vendredi, de privilégier l’administration du même vaccin lors des deux doses requises contre la COVID-19.

18h22 | Les adolescents dans la mire de Moderna en Europe

La société de biotechnologie américaine Moderna va déposer «début juin» une demande d'autorisation de mise sur le marché dans l'Union européenne de son vaccin anti-COVID pour les 12-17 ans, a déclaré son patron Stéphane Bancel au Journal du dimanche.

17h50 | Le ministre Christian Dubé invite les 18-44 ans à prendre rendez-vous pour se faire vacciner

💉J’invite les 18-44 à prendre rdv pour qu’on atteigne le 75% dans ces groupes d’âges.



Je rappelle que des sites ont aussi été ajoutés, notamment en entreprises et ils sont accessibles à tous. Rendez-vous au https://t.co/vtohYHD7kw pour voir ce qui est dispo à proximité. https://t.co/KPwxYx4rOv — Christian Dubé (@cdube_sante) May 22, 2021

Selon les données du gouvernement, il reste environ 300 000 rendez-vous à prendre à la grandeur du Québec pour que cette catégorie atteigne le palier de 75%.

17h43 | Virus: les vaccins Pfizer et AstraZeneca efficaces contre le variant indien

Les vaccins de Pfizer/BioNTech et d'AstraZeneca/Oxford se révèlent presque aussi efficaces contre le variant indien du coronavirus que contre le variant anglais, a indiqué samedi une étude des autorités de santé en Angleterre, Public Health England (PHE).

AFP

17h08 | Une section sans règles pour les gens vaccinés dans un restaurant de Chicago

Un propriétaire à Chicago a décidé de séparer son restaurant «Moe’s cantina» en deux sections. D’un côté les clients qui ne sont pas vaccinés doivent respecter plusieurs mesures sanitaires, et de l’autre, un retour à la normale pour ceux qui le sont.

16h53 | Variant «très préoccupant» dans le sud-ouest de la France

Quelque 19 000 doses de vaccin ont été débloquées afin de vacciner toute la population majeure d'un quartier de Bordeaux, dans le sud-ouest de la France, après la découverte d'un foyer d'une cinquantaine de cas positifs à un variant «préoccupant», a-t-on appris samedi auprès des autorités sanitaires locales.

15h14 | Des pays demandent une levée des brevets plus large que pour les seuls vaccins

Une soixantaine de pays ont demandé à l'OMC une levée des brevets plus large que pour les seuls vaccins anti-COVID, afin qu'elle englobe les outils médicaux nécessaires à la lutte contre la pandémie, ont indiqué samedi des ONG.

AFP

Selon Médecins sans frontières (MSF) et Knowledge Ecology International (KEI), plus de 60 pays ont présenté à l'Organisation mondiale du commerce (OMC) une révision de leur texte sur l'abandon des protections de la propriété intellectuelle pour les vaccins COVID-19 et d'autres outils médicaux.

14h21 | Recul significatif des nouveaux cas au Québec et en Ontario

Le nombre de cas a continué son mouvement de montagnes russes samedi au Québec et en Ontario, les infections rapportées ayant nettement diminué au cours des 24 dernières heures.

Le Québec a comptabilisé 505 nouveaux malades et sept décès, dont un survenu dans la dernière journée. Les cas sont beaucoup moins élevés que vendredi (752 cas), mais se comparent à ceux déclarés entre le 16 et le 18 mai. À ce jour, 366 899 Québécois ont contracté la maladie à coronavirus et 11 081 d’entre eux ont perdu la vie à la suite de complications.

13h54 | La Ronde ouvre ses portes

Avis aux amateurs de sensations fortes: le parc d’attractions La Ronde a rouvert ses portes pour tout l’été.

Pour une deuxième année, le parc opérera dans un contexte de pandémie avec des mesures sanitaires particulières.

12h38 | La situation continue de s’améliorer à Québec et dans Chaudières-Appalaches

Le nombre de cas de COVID-19 continue de diminuer dans la région de la Capitale-Nationale, tout comme le nombre d’hospitalisations. Dans Chaudières-Appalaches, le nombre de cas a carrément chuté en 24 heures.

Dans son bilan mis à jour samedi, la Capitale-Nationale compte 24 nouvelles infections, soit deux cas de moins que la veille.

11h32 | Brésil: une amende pour Bolsonaro après un bain de foule sans masque

Le président brésilien Jair Bolsonaro va devoir payer une amende à cause d'un bain de foule sans masque en pleine pandémie de COVID-19 au Maranhao, a annoncé le gouverneur de cet État du nord-est du pays.

AFP

11h | Le Québec compte 505 nouveaux cas de COVID-19

Le Québec rapporte 505 nouveaux cas de COVID-19 et 7 décès portant le total à 366 899 personnes infectées et 11 081 morts depuis le début de la pandémie.

Hier, la province recensait 752 infections et 9 décès.

LA SITUATION AU QUÉBEC EN DATE DU 22 MAI 2021

- 366 899 personnes infectées (+505)

- 11 081 décès (+7)*

- 424 personnes hospitalisées (-13)

- 103 personnes aux soins intensifs (-3)

- Les prélèvements réalisés s’élèvent à 28 608 pour un total de 9 338 822

- 96 173 doses de vaccin ont été administrées dans la journée d’hier pour un total de 4 843 635

- Le Québec compte 6482 (-) cas de variants, selon les derniers chiffres de l’INSPQ

* Mais un total de 11 081 est annoncé en raison d'un décès non attribuable à la COVID-19

Dominick Gravel/Agence QMI

9h50 | Le point sur la COVID au Québec

Voyez notre ntrevue avec Abdo Shabah, urgentologue et membre de l’Association médicale canadienne

9h40 | Une brèche informatique découverte sur le site Clic Santé

Une brèche informatique a récemment été découverte sur le site Clic Santé que les Québécois utilisent pour prendre leurs rendez-vous de vaccination contre la COVID-19, a appris l’Agence QMI.

5h13 | COVID-19 au Québec: l’urgence sanitaire tout l’été

L’urgence sanitaire sera maintenue au moins jusqu’à la fin août pour permettre aux policiers d’empêcher les rassemblements illégaux et assurer le bon fonctionnement de l’opération vaccination.

Photo d'archives, Stevens LeBlanc

5h06 | France: fin des tests pour les transfrontaliers se rendant en Allemagne

L'Allemagne va lever dimanche à minuit l'obligation de test anti-Covid pour les transfrontaliers arrivant de France, a annoncé samedi le secrétaire d'État français aux Affaires européennes.

