En télétravail pour plusieurs mois encore

N’en déplaise aux plus sociables qui s’ennuient à la maison, le télétravail risque d’être bien présent dans plusieurs entreprises « encore pour plusieurs mois ».

Actuellement, le télétravail est obligatoire. Mais à partir du moment où les régions passeront en zone jaune, le 14 juin, selon le plan de déconfinement du gouvernement du Québec, il ne sera plus obligatoire, mais recommandé.

Toutefois, la direction régionale de santé publique de Montréal semble moins pressée que le gouvernement et prône pour du télétravail encore « plusieurs mois ».

« Évidemment, c’est le gouvernement qui prend une décision. Ce n’est jamais facile, car on doit concilier plusieurs intérêts. On a une approche qui reste prudente. On n’a pas de date très précise. [...] Mais notre idée, c’est d’y aller progressivement pour permettre aux gens de décompresser », a estimé Geoffroy Denis, chef médical de l’équipe santé au travail à la direction régionale de santé publique de Montréal, en entrevue avec Le Journal.

Pas de presse

Même son de cloche pour son collègue, le médecin spécialiste David Kaiser, qui croit que ça prendra une couverture vaccinale plus élevée et un nombre de cas plus bas.

« Honnêtement, nous ne sommes pas pressés pour ce qui est du retour au travail. C’est sûr que ça pourra commencer dans les prochains mois, mais ce retour sera plus réussi dans la mesure où on n’avance pas trop vite », a-t-il écrit au Journal.

Les employés qui retourneront au travail lors des prochains mois devront s’y faire : la distanciation sociale de deux mètres et le port du masque sont là pour de bon, à court terme.

« Ça ne va pas disparaître du jour au lendemain, faut s’attendre lors des prochaines semaines, au minimum, à continuer de porter le masque, notamment en entreprise », indique Geoffroy Denis.

Formule hybride

Une difficulté pour les employeurs sera de prendre en considération la couverture vaccinale des employés.

« Ce ne sera pas nécessairement facile pour les employeurs de devoir gérer ceux qui sont vaccinés, une dose, deux doses... Il nous reste à travailler cela avec les entreprises. À ce sujet-là, on parle beaucoup au milieu, à la chambre de commerce également. On ne veut pas arriver avec des recommandations qui ne sont pas applicables dans les milieux de travail », prévoit M. Denis.

En attendant, une forme hybride pourrait être implantée, une portion à la maison et l’autre en présentiel.

« Il y a des gens qui se sentent isolés, qui n’en peuvent plus d’être à la maison. Il y en a d’autres qui veulent retourner au travail. Et certains aimeraient une formule entre les deux. Et il y a un pourcentage des travailleurs qui ont toujours une crainte de se rendre physiquement au travail », analyse le médecin.

Les employeurs doivent être patients

S’il y a bien un conseil que la Santé publique veut transmettre aux employeurs, c’est : soyez patients !

Progressif, c’est le mot d’ordre. Ne ramenez pas tous vos travailleurs dans l’entreprise au moment où les régions vont passer en zone jaune, ce serait une erreur. On devrait y aller progressivement et évidemment continuer de suivre les consignes.

Santé mentale

La situation ne reviendra pas comme avant. À tout le moins, pas à court terme, croient les médecins consultés par Le Journal.

« Il est aussi important d’accompagner les travailleurs, de bien les informer. Il y a aussi l’aspect de la santé mentale qu’il faut prendre en compte », souligne le docteur Geoffroy Denis.