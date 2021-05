La Fromagerie du Champ à la Meule revivra

Le propriétaire d'une fromagerie de Lanaudière détruite par les flammes plus tôt ce mois-ci n'entend pas baisser les bras. Dès que le bâtiment sera reconstruit, il relancera sa production.

• À lire aussi: De l’huile de palme pour nourrir les vaches du Québec

• À lire aussi: Un véhicule percute la Fromagerie des Basques

Le 14 mai, un violent incendie survenu en milieu de journée a ravagé la Fromagerie du Champ à la Meule, à Notre-Dame-de-Lourdes, au nord de Joliette.

«Les assurances disent que certains équipements pourront être récupérés, mais la bâtisse est perte totale», a indiqué le propriétaire, Martin Guilbault, en entrevue.

L'incendie d'origine inconnue s'est d'abord déclaré dans un bâtiment agricole situé de l'autre côté de la rue. Selon Sébastien Toustou, directeur du service des incendies de Saint-Charles-Borromée, une municipalité voisine, le feu aurait commencé dans des caisses en bois servant à entreposer des légumes.

«Après le bâtiment de ferme, le feu s'est propagé à la résidence d'à côté. Puis en raison des vents de 40 km/h qui soufflaient, les tisons ont traversé la rue et se sont attaqués à la toiture de la fromagerie, causant des dommages importants», a raconté le chef des pompiers.

Le propriétaire de la fromagerie, impuissant, a assisté au travail de la cinquantaine de pompiers venus prêter main-forte pendant tout l'après-midi. Heureusement, personne n'a été blessé. «On a reçu vraiment beaucoup de messages de sympathie. Je voudrais remercier tout le monde pour tous ces encouragements», a dit Martin Guilbault, touché.

La Fromagerie du Champ à la Meule, établie à Notre-Dame-de-Lourdes depuis 1995, produit ses fromages - le Victor et Berthold, Le Fêtard, et Le Joliette, entre autres - à partir de lait de vaches issues de la campagne lanaudoise. Les derniers exemplaires en épicerie s'écouleront, et ensuite, il faudra attendre que la production reprenne.

Pas question pour M. Guilbault de louer des installations ailleurs d’ici là.

«On va se concentrer sur la démolition, puis la reconstruction de la fromagerie et après on reprendra notre production de fromage», a-t-il dit, promettant de filmer l'évolution du processus pour tenir sa clientèle au courant.

Même s'il n'est pas facile de trouver des entrepreneurs disponibles en ces temps de pandémie, Martin Guilbault est confiant. «On sait déjà un peu sur qui on peut compter, alors on espère être prêts pour l'année prochaine.»

Sept employés devraient ainsi retrouver leurs postes à la réouverture.