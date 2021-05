Le projet de construction d’une école près d’une carrière irrite

Le cimentier Lafarge a entrepris une vaste opération de lobbying pour convaincre le premier ministre d’empêcher la construction d’une école près de sa carrière d’Anjou, a appris Le Journal.

« Je trouve ça assez particulier que Lafarge vienne se mêler d’un dossier comme ça », soupire Luis Miranda, maire de l’arrondissement d’Anjou.

Comme à plusieurs endroits au Québec, la construction d’un nouvel établissement scolaire à Anjou est cruciale pour sa vitalité urbaine.

« On parle d’une école secondaire de deux mille et quelques élèves pour Anjou. Ce n’est pas une école régionale, c’est pour Anjou », souligne son maire.

Irrité, Luis Miranda saisit mal pourquoi Lafarge tente d’intervenir dans ce dossier alors que l’on parle « d’une école secondaire sur le site de la ville ».

Courtoisie

Chez Lafarge, détenu par le géant mondial LafargeHolcim, qui vaut plus de 43 milliards $ en bourse, l’école est un caillou dans la chaussure. Au point où le groupe a entrepris une vaste compagne de lobbying pour sensibiliser Québec aux enjeux de sécurité liés au projet.

LafargeHolcim a déjà eu parmi ses administrateurs le président de Power Corporation, Paul Desmarais Jr. La société Groupe Bruxelles Lambert (GBL), détenue en partie par Power Corporation, est actionnaire de LafargeHolcim.

Six charges visées

Début mai, le lobbyiste ontarien Rene Drolet a ajouté un mandat au Registre des lobbyistes « pour convaincre le Gouvernement du Québec de choisir un autre site pour l’implantation de cette école ».

Au total, six charges publiques sont visées, dont le ministère du Conseil exécutif, comprenant le premier ministre François Legault. Aucune rencontre n’avait cependant eu lieu en date de jeudi dernier, a confirmé son cabinet.

Or, même si l’inscription écrit noir sur blanc que Lafarge veut convaincre le gouvernement Legault d’opter pour un autre site pour l’école, le cimentier s’est empressé de nuancer son intention en entrevue au Journal.

« On n’est pas contre ce site », a précisé lors d’un entretien Jessica Assaf, responsable des communications d’entreprise de Lafarge Canada. « On est craintif pour les jeunes. Depuis le début de la pandémie, il y a eu une augmentation d’intrusions sans permission », a-t-elle affirmé.

Camions, bruit, poussière...

D’après Lafarge, une nouvelle école pourrait faire bondir la possibilité d’intrusions sur son site en activité, où circulent jusqu’à 2000 camions par jour.

« On a aussi une préoccupation par rapport au bruit et à la poussière. Notre carrière est en opération à l’année longue. On a un volume d’équipements lourds super important qui passe sur le site », ajoute Jessica Assaf.

Pire encore, le cimentier craint qu’une falaise de 10 mètres de haut soit un danger pour ceux qui s’y aventurent sans autorisation.

« On fait de l’extraction de granulat depuis plus d’un siècle. On est là pour encore 50 ans minimum », a conclu Jessica Assaf, en disant vouloir trouver une solution qui convienne à tout le monde.

— Avec Annabelle Blais et Pascal Dugas Bourdon

Le ministère de l’Éducation du Québec (MEQ) a confirmé avoir reçu une communication de la cimenterie Lafarge, le 26 avril dernier, soulevant des enjeux de sécurité avec l’arrivée d’une école.