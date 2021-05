«Sucré Salé a 20 ans»: souvenirs et fous rires avec Guy Jodoin et Patrice Bélanger

Vous souvenez-vous que Julie Bélanger, Kim Rusk et même Gino Chouinard ont été collaborateurs à «Sucré Salé» aux débuts de l’émission? Qu’aux premières années, l’ancien animateur Guy Jodoin relevait des défis aussi extrêmes que loufoques lancés par les artistes, du genre de se lancer dans le fleuve tout habillé ou d’apprendre par cœur la dernière page de la lettre X dans le dictionnaire?

• À lire aussi: «Sucré Salé» retrouve ses repères

• À lire aussi: Une 20e saison pour «Sucré Salé» dès le 24 mai

«Sucré Salé» amorce lundi une importante saison-anniversaire, sa 20e. L’équipe de production (SNP2) possédant dans ses coffres 20 ans d’images d’archives du magazine culturel, l’occasion était trop belle d’offrir au public un retour en arrière rempli de souvenirs et de fous rires en compagnie des deux timoniers du concept, Guy Jodoin (qui en a tenu la barre de 2002 à 2014) et Patrice Bélanger (qui l’anime depuis 2015).

Dans une édition spéciale simplement baptisée «Sucré Salé a 20 ans», présentée ce dimanche, Guy et Patrice se recevront à tour de rôle et se réserveront mutuellement l’intervention d’invités surprises ayant marqué l’histoire de «Sucré Salé».

La «première fois» de Guy, «Sucré Salé» a représenté une pépinière de talents non seulement devant, mais aussi derrière la caméra. On ne compte plus les recherchistes, directeurs de plateaux, régisseurs et producteurs officiant aujourd’hui dans les coulisses du petit écran qui ont appris le métier en tant que stagiaires à l’émission. «C’est une solide école. On voit passer le bottin de l’Union des artistes au complet, dans un rythme quotidien. Ça crée de nouvelles passions», mentionne Patrice Bélanger.

Joël Lemay / Agence QMI

Parmi les têtes d’affiche qui ont fourbi leurs premières armes dans ce décor, signalons Guy Jodoin lui-même, qui n’avait jusque-là été que comédien («Télé-Pirate», «Chop Suey», «Dans une galaxie près de chez vous»), ou à peu près. L’homme a depuis piloté 13 moutures de «Sucré Salé», 10 ans du «Tricheur», des galas Artis et autres soirées «Célébration».

Cet été, il sera aux commandes des grands spectacles hebdomadaires de «La belle tournée», à TVA et Télé-Québec. Et pourtant, cet engagement significatif - qui se voulait, à l’époque, une réponse sans équivoque au «Flash» de TQS - aurait pu lui filer entre les doigts.

À l’origine, Josée Boudreault et Élyse Marquis étaient pressenties pour animer «Sucré Salé» ensemble, puis on a pensé jumeler Josée Boudreault à Guy Jodoin. Ce dernier a toutefois été tellement convaincant lors de l’enregistrement du pilote qu’on lui a confié le contrat en solo. «Télé-Pirate m’avait beaucoup aidé, parce que j’étais capable de parler à la caméra. Et Josée avait été vraiment très chic en me disant que ce n’était la faute de personne, qu’elle acceptait très bien la situation. Je lève mon chapeau à Josée. Elle aurait pu ne pas m’appuyer, mais elle l’a fait. Je lui en ai toujours été reconnaissant.»

«Ça s’est bien passé au niveau de la cote d’écoute. Jean-Marc (Beaudoin, le producteur) sabrait le champagne à la fin de la première émission», raconte encore Guy Jodoin, en se remémorant son tout premier défi lancé par une personnalité invitée: Julie Snyder l’avait intimé de porter une de ses robes de «L’enfer c’est nous autres» et de se jeter dans le fleuve Saint-Laurent. Martin Deschamps l’avait plus tard obligé à avaler du wasabi, et François Morency, à déambuler, en g-string, avec sel et sucre sur la tête, en hurlant le nom de son émission.

Changement de ton

Le rendez-vous quotidien de TVA a souvent changé de ton au fil des ans. C’est à la demande du producteur Bernard Fabi qu’un été, «Sucré Salé» pouvait adopter un style d’entrevues plus frondeur, à la «Tout le monde en parle», et l’année d’après, une facture plus légère et rigolote.

«Il ne me laissait jamais m’asseoir sur mes lauriers ou rester dans mes pantoufles, avance Guy Jodoin. Il me désarçonnait toujours et surprenait le public. Puis, après 13 ans, moi, je me suis reculé et j’ai regardé le tableau de ce que j’avais fait; c’était une mosaïque de saisons de contenu ou plus "funny". Et Pat a continué de faire grossir cette mosaïque.»

De «District V» (V, devenu depuis Noovo) à «Accès illimité» (TVA), en passant par «Cette année-là» (Télé-Québec), le magazine culturel a connu toutes sortes d’états au fil des ans à la télévision québécoise, s’est réinventé et transformé, ou pas. Depuis 20 ans, certains se sont démarqués et ont duré, d’autres sont rapidement morts au combat.

Pendant ce temps, «Sucré Salé» est resté, chaque été, en semaine, à 18 h 30, immuable, tel un roc. Qu’est-ce qui explique la longévité de la formule et la loyauté de son public? «Au départ, Guy Jodoin a apporté sa couleur à "Sucré Salé", évoque Patrice Bélanger. Il y avait beaucoup de moments ludiques, avec toutes sortes de segments ("Qu’est-ce qui se passe au Québec", "Guy on the Beach"), des sketchs et des défis. Guy n’a jamais tourné les coins ronds, et il s’est rapidement imposé dans le paysage culturel comme animateur. Ensuite, il s’est bonifié et a été davantage dans le contenu, dans les moments de vérité et d’émotion. Sans aucune prétention, j’espère avoir su prendre le relais de ça. "Sucré Salé" a maturé avec le temps. Oui, on peut encore faire du pédalo en attachant nos lacets de bottines, mais les gens savent que le rendez-vous télévisuel est plus fort que ça, qu’on peut aussi générer de grandes confidences. On est restés très simples et accessibles au fil des ans, et la culture et l’artiste sont mis de l’avant.»

«Sucré Salé a 20 ans», dimanche, 23 mai, à 19 h 30, à TVA. La saison régulière de «Sucré Salé» commencera le lendemain, lundi 24 mai, à 18 h 30.