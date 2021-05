Une première canicule record en 2021

À l’approche d’une potentielle baisse de chaleur et de journées potentiellement plus grises pour le long week-end des patriotes, la dernière semaine nous a fait connaître l’une des canicules les plus hâtives de la province.

Avec des températures maximales de 30,3 °C mercredi, 31,1 °C jeudi et 31,4 °C vendredi, c’est à Saint-Anicet, dans l’ouest de la Montérégie, où les températures les plus élevées de la première canicule de 2021 ont été enregistrées.

Il s’agit d’une des canicules les plus hâtives de l’histoire du Québec. En 1977, Montréal avait franchi le cap des 30 °C trois journées consécutives, entre les 21 et 23 mai, selon Environnement Canada.

Samedi, particulièrement pour la région métropolitaine et l’Outaouais, les températures seront encore élevées, malgré de minces probabilités d’averses.

Des maximums de 30 °C et 28 °C sont attendus pour la journée. Un indice UV de 7 sur une possibilité de 11 sera d’ailleurs prévu dans les deux villes, la crème solaire sera donc de mise.

Les gens de l’est de la province auront une journée beaucoup plus tranquille, avec des averses et une température maximale de 20 °C.

C’est dimanche ou la chute de température se fera sentir en raison du passage d’un front froid. Des orages sont attendus pour une bonne partie de la province et Montréal et Gatineau passeront à 20 °C, Québec à 17 °C et Gaspé à 12 °C.