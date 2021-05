À 12 ans, diplômé du secondaire et du collège la même semaine

Un jeune de 12 ans de la Caroline du Nord a profité de ses temps libres causés par la pandémie de COVID-19 pour avancer dans ses études. Si bien qu’il obtiendra ses diplômes du secondaire et du collège la même semaine.

Mike Wimmer, de la Ville de Salisbury, a complété l’équivalent de quatre années d’études – deux ans de secondaire et une formation collégiale de deux ans - en à peine un an. Ce faisant, il a reçu le 21 mai un diplôme du collège communautaire Rowan-Cabarrus et recevra le 28 mai son diplôme du secondaire de la Concord Academy, où il est aussi valédictorien.

Durant ses études, il a cumulé de moyenne de 4,0 au collège et de 5,45 au secondaire.

Même s’il est beaucoup plus jeune que ses collègues, Mike Wimmer assure qu’il s’entend très bien avec ceux-ci.

Passionné par la robotique, il affirme être connu comme «le gars de maths et des sciences». Mike a toujours eu une affinité avec la technologie. Celui qui a reçu son premier iPad à l’âge de 18 mois a rapidement voulu savoir comment il fonctionnait, indique CNN.

Selon son site internet Next Era Innovations, il a acquis une grande partie de ses connaissances en programmation et en robotique à l’aide de tutoriels en ligne, mais aussi avec la méthode essai-erreur.

Mike a aussi créé sa propre start-up, Reflect Social, qui «combine des réseaux sociaux populaires avec des appareils IdO (Internet des objets), procurant une nouvelle expérience sociale dynamique».

Son but : simplifier le fonctionnement de la technologie derrière les maisons intelligentes.

«Mes objectifs entrepreneuriaux sont de bâtir une technologie qui permet aux gens de vivre de meilleures vies», raconte-t-il.

Alors que son parcours scolaire tire à sa fin, Mike Wimmer étudie présentement ses options pour la suite des choses.

Nouvelles études, offre d’emplois aux États-Unis et ailleurs dans le monde et un partenariat qui lui permettrait de faire croître sa start-up sont au nombre des possibilités.

«Beaucoup de gens pensent que j’ai gaspillé mon enfance ou que je l’ai perdu. Je leur dis que je passe le temps de ma vie!» mentionne-t-il. ̧