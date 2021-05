Consommation de cocaïne à l’Eurovision?

Le chanteur du groupe italien Maneskin, qui a remporté l'Eurovision 2021, va se soumettre à un dépistage de drogue après un comportement signalé comme suspect pendant ce concours musical, ont annoncé dimanche ses organisateurs.

• À lire aussi: L'Italie remporte le concours musical Eurovision 2021

«Le groupe a fermement rejeté les allégations portant sur un usage de drogue et le chanteur en question va volontairement se soumettre à un dépistage à son retour chez lui», a déclaré l'Union européenne de radiodiffusion (EBU) dans un communiqué. «Ils l'ont demandé eux-mêmes la nuit dernière, mais cela n'a pu être organisé dans l'immédiat par l'EBU».

Damiano David va subir un test dès son retour en Italie après la polémique provoquée par une vidéo virale dans laquelle on peut le voir s'abaisser et toucher la table avec son nez en pleine compétition samedi à Rotterdam, des images qui ont été vues en direct à travers le monde.

Le chanteur avait été interrogé sur cet incident lors de la conférence de presse du groupe vainqueur et a expliqué qu'il s'était penché, car le guitariste Thomas Raggi venait de briser un verre.

«Je ne me drogue pas. S'il vous plaît, les gars. Ne dites pas cela, vraiment. Pas de cocaïne. S'il vous plaît, ne dites pas cela», a répondu Damiano David.

Le groupe a ensuite affirmé sur son compte Instagram: «Nous sommes prêts à subir des tests, car nous n'avons rien à cacher». «Nous sommes vraiment choqués que certains disent que Damiano prend de la drogue. Nous sommes vraiment CONTRE la drogue et nous n'avons jamais pris de cocaïne», ont-ils assuré.

L'EBU a fait valoir que des preuves existaient attestant qu'un verre avait été brisé.

«Nous sommes au courant des spéculations concernant un vidéo clip des vainqueurs italiens du concours musical de l'Eurovision dans la Salon Vert la nuit dernière», a souligne l'EBU dans son communiqué.

«Le groupe, ses responsables et le chef de la délégation nous ont informés du fait qu'il n'y avait pas de drogue dans le Salon Vert et ils ont expliqué qu'un verre avait été brisé sur la table et le chanteur le ramassait» sur les images, précise-t-elle.

«L'EBU est en mesure de confirmer qu'un verre brisé a bien été retrouvé sur place lors d'une vérification. Nous analysons encore les images avec attention et nous communiquerons dès que nous aurons du nouveau».

L'Italie, qui caracolait en tête des favoris, a remporté le concours musical Eurovision 2021, devant la France et la Suisse, grâce à la performance puissante des rockeurs du groupe Måneskin.