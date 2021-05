L’entrée en scène de Cole Caufield

Avec seulement trois buts en deux matchs et aucun but en six occasions en supériorité numérique, Dominique Ducharme ajoutera une arme offensive à sa formation avec l’entrée de Cole Caufield pour le troisième match de la série contre les Maple Leafs de Toronto, lundi.

Caufield portera ainsi l’uniforme du Canadien de Montréal pour une première fois en séries.

«Il y a beaucoup d’excitation, a dit Caufield. Je voudrai apporter de l’énergie et aider l’équipe. J’ai hâte, il s’agira d’une soirée spéciale. Je suis plus excité que nerveux. Je suis ici pour gagner et pour fournir une étincelle à l’équipe.»

L’ailier droit de 5 pi et 7 po et 162 lb jouera à l’aile droite aux côtés de Nick Suzuki et de Joel Armia. En 10 matchs cette saison, le gagnant du trophée Hobey-Baker a amassé cinq points (4 buts, 1 aide).

«Nous nous complétons bien, a affirmé Caufield au sujet de Suzuki. Il est un joueur spécial, il rend ses coéquipiers meilleurs.»

Si Caufield a répété plus d’une fois qu’il voulait servir d’étincelle à l’équipe, Jon Merrill a décrit son jeune coéquipier d’une façon très élogieuse.

«Il est très confiant comme jeune. Pas arrogant, confiant. Il a confiance en ses moyens comme joueur et personne. Il ne se croit pas meilleur qu’un autre. On sait qu’il fera le travail. La comparaison facile pour lui serait de dire qu’il ressemble à Patrick Kane avec des mains rapides, des pieds qui bougent rapidement et une facilité à marquer des buts. Mais on parle de gros souliers à remplir. Nous espérons simplement qu’il donnera de l’énergie à l’équipe.»

Un changement inattendu

Selon le plan initial, Tomas Tatar devait sauter son tour pour ce premier match sur la glace du Centre Bell. Le Slovaque est resté au centre de la patinoire pendant que les quatre trios prenaient des répétitions. Ducharme avait aussi pris le temps de lui glisser un mot et Tatar n’avait pas aimé le message.

Après l’entraînement matinal, Ducharme a choisi une stratégie différente. Il rayera de sa formation le joueur de centre Eric Staal et il fera confiance à Tatar.

«Finalement, Tatar va jouer, a précisé Ducharme. Il sera de la formation. Staal ne jouera pas. Il n’est pas à 100 % et nous voulons des joueurs à 100 %.»

En l’absence de Staal, mais aussi de Jake Evans, le CH déplacera Paul Byron au centre.

À l’image des Suzuki, Tyler Toffoli, Brendan Gallagher et Phillip Danault, Tatar aura besoin d’élever son jeu offensivement. À ses deux premières rencontres en séries, le numéro 90 a été blanchi de la feuille de pointage et il n’a pas décoché de tir en direction de Jack Campbell.

«J’espère que ça peut le fouetter, a mentionné Ducharme. Il sait ce qu’on s’attend de lui et j’espère qu’il le fera ce soir.»

À la recherche d’une étincelle sur le plan offensif, Ducharme a remanié ses quatre trios.

La bonne carte

Du côté des défenseurs, Alexander Romanov devra encore patienter avant de jouer son premier match en séries. Merrill jouera donc un troisième match d’affilée. L’ancien des Red Wings de Detroit formera un duo avec Brett Kulak, alors que Ben Chiarot reviendra dès le début du match avec Shea Weber.

Aux yeux du Tricolore, Merrill représente un choix plus prudent en raison de sa constance.

«Quand tu coaches, tu as 18 cartes en avant de toi, a imagé Ducharme. Les joueurs veulent la confiance de l’entraîneur, ils veulent jouer dans les grands moments. Tu ne peux pas être un 10 pour une présence, devenir un as et un 4 après. Tu deviens trop imprévisible. Ce que Merrill apporte, c’est de la constance.»

La frénésie des séries arrive à Montréal

Avec le soleil qui était présent aujourd’hui plusieurs citoyens se promenaient en plein du centre-ville de Montréal avec leur chandail de leur équipe favorite.

Après deux parties à Toronto, c’est l’égalité, mais pour une première fois en quatre ans une rencontre des séries d’après-saisons sera disputée au domicile du Canadien.

TVA Nouvelles a constaté que l’arrivée du jeune joueur Cole Caufield dans la formation redonne espoir aux partisans.

« C’est sûr que ça crée une effervescence dans la ville, ça crée quelques choses de sympathiques pour les Québécois

«Pour moi c’est définitivement mon coup de cœur, je sais qu’il a débuté cette année avec le Canadien, il a fait un très beau début de parcours et je pense qu’il a encore beaucoup à prouver»

«Quand ça vient avec Cole Caufield, j’ai beaucoup de confiance qui va avoir des buts»

«Je pense qu’il va nous amener une grosse différence, il va nous apporter la victoire»

La rencontre commence à 19h sur les ondes de TVA Sports.

La formation probable du CH

Attaquants

Tatar-Danault-Anderson

Armia-Suzuki-Caufield

Toffoli-Kotkaniemi-Gallagher

Lehkonen-Byron-Perry

Défenseurs

Chiarot-Weber

Edmundson-Petry

Kulak-Merrill

Gardien

Price