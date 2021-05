Journée nationale des patriotes: «reprendre le flambeau et de poursuivre l’histoire du français en Amérique»

À l’occasion de la Journée nationale des patriotes, le premier ministre du Québec, François Legault, s’est adressé à la nation dans une vidéo publiée sur ses réseaux sociaux, rappelant l’importance de la lutte menée par les patriotes pour protéger la culture et l’identité québécoise.

«Aujourd’hui, c’est l’occasion de se souvenir de la lutte des patriotes. Ces hommes et ces femmes qui ont eu le courage de leurs convictions, qui se sont battus pour la liberté, pour la démocratie, pour leur rêve du Québec», a dit M. Legault.

C’est aussi le moment de «reprendre le flambeau et de poursuivre l’histoire du français en Amérique», a-t-il ajouté dans la vidéo. Son gouvernement vient d’ailleurs tout juste de déposer le projet de loi 96 sur la langue officielle et commune, visant à renforcer la place du français au travail, en éducation et dans l’administration de l’État afin de préserver la langue.

«C’est l’occasion aussi de se souvenir de tous les Québécois qui ont continué, au cours des dernières décennies, de se tenir debout pour notre nation. Tous ces Québécois, peu importe leurs couleurs politiques, tous portés par le même amour du Québec», a-t-il poursuivi.