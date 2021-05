Les billets pour Céline Dion en vente aujourd’hui

Les billets pour le tout nouveau spectacle de Céline Dion à Las Vegas sont mis en vente régulière aujourd’hui à 13h.

• À lire aussi: Déjà 11 supplémentaires pour Céline Dion à Vegas

• À lire aussi: La salle de spectacle de Céline Dion conçue au Québec

• À lire aussi: Céline Dion sur scène dès le mois de novembre

L’engouement est palpable pour cette série de spectacles qui doit commencer au tout nouveau Resorts World le 5 novembre 2021.

Après la forte demande lors de la prévente des places, l’équipe de la chanteuse internationale a décidé d’ajouter onze nouvelles dates à celles annoncées initialement.

Ainsi, les représentations sont prévues de novembre 2021 à février 2022.

En entrevue téléphonique avec des journalistes, plus tôt ce mois-ci, Céline Dion avait admis qu’elle souhaitait retourner à Las Vegas notamment parce que cela lui permettait de combiner plus facilement sa vie familiale et professionnelle.