Les Beaucerons profitent de leur nouvelle situation

Plusieurs régions de l’Estrie, du Bas-Saint-Laurent et de Chaudière-Appalaches ont tourné au rouge lundi matin, les citoyens se réveillant, à leur grand bonheur, avec de nouveaux assouplissements.

Ils étaient plusieurs à Saint-Georges, en Beauce, à profiter du soleil. Les assouplissements de lundi agrémentent davantage la journée fériée.

Une dame qui se promenait en ville a indiqué à TVA Nouvelles avoir rapidement pris son rendez-vous chez la coiffeuse. Elle avait hâte à la réouverture.

Une autre s’est réjouie du couvre-feu à 21 h 30 qui lui permettra de profiter plus longuement de la belle température.

Le maire de Saint-Georges, Claude Morin, a confirmé que les citoyens avaient hâte. Il a lancé à la blague que certains en avaient «ras la patate».

Dans les magasins, les clients ont répondu présents à la réouverture. Lors du passage de TVA à la Boutique M2 Boardshop, l'achalandage y était important. Le propriétaire, Dave Gilbert, a confirmé avoir eu une belle journée de vente. Il avait hâte de revoir des consommateurs dans son commerce.

«C'est sûr qu'on avait quand même des ventes en ligne, mais on n'est pas Amazon», a-t-il mentionné.

Les MRC des Etchemins, de Robert-Cliche et de Beauce-Sartigan étaient en mesures spéciales d'urgence depuis deux mois. Le maire Claude Morin comprend la décision que le gouvernement a prise en avril.

«On avait une période à passer. On avait beaucoup de cas d'éclosion. On connaissait la raison, on se doutait fortement de la raison. On n'avait pas de centre de dépistage. La journée où on a eu un centre de dépistage, on a atteint un plateau et les cas ont commencé à descendre», a-t-il raconté.

Par contre, il pense maintenant qu'il était temps que certaines mesures soient retirées. Il a affirmé que ça n'a pas été facile pour les commerçants, surtout quand les MRC autour étaient dans un palier moins sévère.

«C'était ouvert à moins de 100 kilomètres de chez nous, a rappelé Dave Gilbert. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont allés magasiner, qui sont allés faire leurs emplettes du printemps et de l'été. C'est sûr que ça nous affecte parce qu'on achète un an à l'avance notre stock. Et, le monde commence à magasiner début avril. Alors, on était vraiment dans la période des ventes. Pendant qu'on était fermé, le monde pouvait quand même aller à Québec.»

Depuis plusieurs jours maintenant, les cas diminuent en Beauce et dans Chaudière-Appalaches. Le maire a tout de même rappelé l'importance de continuer d’être prudent pour retrouver bientôt une certaine normalité.

D'ailleurs, les Beaucerons profiteront de nouveaux allègements dès vendredi quand les terrasses de restaurant ouvriront, que les rassemblements dans les cours extérieures seront permis avec un maximum de huit personnes et que le couvre-feu sera retiré.