Des départs supplémentaires pour le train Exo1 Vaudreuil-Hudson

Des départs de trains sur la ligne Vaudreuil-Hudson ont été ajoutés en raison de la fermeture du pont de l'Île-aux-Tourtes entre Vaudreuil-Dorion et Senneville.

Selon l’Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM), ces allers-retours supplémentaires (#114 et #25) en direction de Montréal se feront à 6 h 45 et 7 h 30 de la gare de Vaudreuil.

Pour le soir, les départs #21 et #25 auront lieu de la gare Lucien-L’Allier à 16 h 40 et 17 h 40 respectivement.

[MODIFICATION DE SERVICE] Dès le mardi 25 mai 2021, en raison de la fermeture du pont de l'Île-aux-Tourtes, de nouveaux départs ont temporairement été ajoutés à la ligne. Elle reste gratuite pour une durée indéterminée. Pour plus de détails : https://t.co/1ZOv6tZPyD #exoinfo — exo1 Vaudreuil-Hudson (@exo1_VH) May 24, 2021

Des départs supplémentaires sont également prévus pour desservir la gare Hudson, où les départs #12 et #8 partiront à 6 h 14 et 7 h 34, alors que pour le soir les départs #21 et #27 démarreront à 16 h 40 et 18 h 05.

«Deux arrêts sont ajoutés en heure de pointe à la gare Hudson afin de donner plus de flexibilité aux citoyens des environs et éviter des déplacements vers Vaudreuil», a précisé Exo par communiqué, lundi.

Exo indique par ailleurs que les horaires d’autobus n’ont pas été ajustés relativement à cette nouvelle donne.