Tunnel Québec-Lévis: le maire Lehouillier s’en prend à son ancienne famille politique

Le maire de Lévis, Gilles Lehouillier, s’est porté à la défense du troisième lien pendant de longues minutes, mardi, et en a profité pour décocher une flèche au Parti libéral du Québec (PLQ), son ancienne famille politique, qui conteste le «tunnel de la CAQ».

«J’ai déjà été député. Je sais ce que c’est. La filière Montréal est très forte. Alors on met 27 milliards pour le transport en commun à Montréal et personne ne dit un mot. Mais quand on arrive à Québec, c’est la catastrophe, alors y a-t-il deux Québec, le Québec montréalais et le Québec des régions?», s’est insurgé celui qui a été député libéral de 2008 à 2012 dans le comté de Lévis.

Il en a rajouté une couche en disant que «les députés libéraux viennent tous de Montréal, alors c’est normal».

Prenant la parole avant le conseil municipal, le maire a affirmé qu’il a rencontré Marwah Rizqy, porte-parole du PLQ dans la Capitale-Nationale, le 5 février, et qu’elle était alors «en faveur du tunnel Québec-Lévis».

L’enjeu numéro un

Gilles Lehouillier a tenté de minimiser le vent d’opposition qui souffle sur le projet de tunnel autoroutier de 8,3 kilomètres, qui pourrait coûter jusqu’à 10 milliards $ et dont le tiers des voies seront consacrées au transport en commun. Il a fait valoir que le gouvernement caquiste ne fait que réaliser l’engagement qu’il a pris lors de la dernière campagne électorale.

Selon lui, la fluidité de la circulation est l’enjeu «numéro un» des gens et «dans des grands projets d’infrastructure comme ça, il y a toujours une fraction de la population qui exprime une certaine forme de mécontentement.»

«[À Montréal], on réalise le pont Champlain, on remet en état Turcot, on réalise la réfection complète du tunnel Hippolyte-La Fontaine et on nous dit : “vous autres, dans la région de Québec, contentez-vous donc de votre petit lien dans l’ouest de la ville, ça va être assez”, bien moi je pense que si on veut se donner une vraie capitale nationale, il faut avoir des projets ambitieux de mobilité», a déclaré Gilles Lehouillier.

Travaux sur le pont

À son avis, les travaux sur le pont Pierre-Laporte cet été, qui vont réduire les voies de circulation à une seule dans chaque direction pendant jusqu’à 20 jours, va démontrer que la région est vulnérable en cas d’avarie sur son lien principal dans l’ouest.

«On parle de refoulement qui pourrait aller jusqu’à Beaumont», a-t-il laissé entendre, faisant valoir la nécessité du tunnel pour des motifs économiques et de sécurité publique.