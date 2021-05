C2 Montréal revient en mode hybride

L'événement d'affaires se tiendra du 19 au 21 et du 26 au 28 octobre et se déroulera sous le thème du (Re) pour (Re)connecter, (Re)unir, (Re)penser, (Re)imaginer et (Re)nouveler.

Pendant ces six jours, C2 Montréal combinera les expériences physiques et numériques pour les entreprises et les personnes qui souhaitent optimiser leurs stratégies d'affaires. Les détails de l'événement en personne seront dévoilés lorsque les mesures de santé publique pour l'automne seront annoncées.

Pour le moment, l'accès en personne à l'événement est limité aux détenteurs de laissez-passer 2020 et à leurs partenaires, en raison des restrictions actuelles dues à la COVID-19 et des recommandations de santé publique, ont indiqué les organisateurs de l'événement par voie de communiqué.DiversitéC2 Montréal a prévu faire plus de place aux femmes, aux étudiants et aux membres des communautés PANDC (personnes autochtones, noires et de couleur) et LGBTQ2S+.

L'événement souhaite ainsi faire croître une communauté influente de jeunes gens d'affaires créatifs.