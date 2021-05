Le grand patron de Transat tire sa révérence

Le grand patron d’Air Transat, Jean-Marc Eustache, a annoncé son départ à la retraite, mercredi, alors que l’avenir du transporteur aérien est plus incertain que jamais.

Dès jeudi, M. Eustache cèdera le contrôle de ce fleuron québécois à Annick Guérard, qui deviendra la nouvelle présidente et cheffe de la direction de Transat. Celle-ci était cheffe de l’exploitation depuis novembre 2017.

Celle-ci arrive à la tête d’une entreprise en zone de turbulence, malmenée par la pandémie qui a cloué es avions au sol et impactée par une longue danse avec Air Canada, au cours de laquelle il offre d’achat déposé en 2019 a finalement avorté l’hiver dernier.

Le gouvernement fédéral a cependant consenti à la fin avril à verser 700 millions $ en aide à Air Transat pour aider le transporteur à se sortir de la tourmente et à reprendre son envol.

photo d'archives- Annick Guérard | crédit: Pierre-Paul Poulin / Le Journal de Montreal

M. Eustache avait été au cœur de la création de Transat A. T. en 1987. «Avec la crise liée à la COVID-19, nous sommes très heureux d'avoir pu bénéficier de toute l'expérience et la sagesse de Jean-Marc pour faire face à la pire tempête de l'histoire de Transat et de l'industrie touristique. [...] Nous sommes reconnaissants à Jean-Marc pour son apport et son dévouement indéfectible depuis toujours, et nous souhaitons maintenant qu'il puisse profiter pleinement de sa retraite bien méritée», a indiqué Raymond Bachand, administrateur en chef de Transat.

M. Eustache dit partir avec le sentiment du devoir accompli. «Je laisse l'entreprise entre les bonnes mains d'Annick Guérard, qui a toute ma confiance ainsi que celle du reste de l'équipe de direction et du conseil d'administration», a mentionné M. Eustache.

«Jean-Marc a été un pilier de l'entreprise depuis ses débuts voilà plus de trente ans, et nous souhaitons continuer à faire briller ce joyau qu'il nous laisse pour encore plusieurs décennies», a commenté de son côté Annick Guérard.