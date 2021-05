L’opposition demande à voir les questionnaires des sondages à 1 M$

Québec solidaire entend interpeller la vérificatrice générale pour lui demander de se pencher sur l’octroi de ces contrats, une demande appuyée par la cheffe du Parti libéral du Québec, Dominique Anglade.

Notre Bureau parlementaire a rapporté la semaine dernière que le ministère du premier ministre, le Conseil exécutif, avait dépensé 600 000 $ en sondage depuis l’élection du gouvernement de la Coalition avenir Québec (CAQ).

La majorité de cette somme a servi à sonder les Québécois au sujet des mesures pour lutter contre la COVID-19, a plaidé le premier ministre, François Legault, au Salon Bleu, mardi.

Des sondages qui coûtent cher

Or, selon de nouvelles informations rapportées mercredi, le montant total réservé pour sondages serait plutôt de plus d’un million de dollars en prenant en compte un autre contrat de près de 400 000 $ accordé à la firme SOM en 2019 pour mener différents coups de sondes.

L'un de ces sondages, mené en mai, a porté sur les négociations entre le gouvernement et ses employés pour le renouvellement de leurs conventions collectives, ce qui donne l'impression qu'il prépare une loi spéciale pour y mettre fin, a dénoncé Québec solidaire.

«Une augmentation de 5000 % dans les dépenses gouvernementales pour des sondages, s’est indigné Dominique Anglade. Avec une somme aussi élevée, on aimerait savoir ce qu’il sonde. Si c’est un gouvernement qui se veut transparent et s’il n’a rien à cacher, qu’il nous explique ce qu’il y a à sonder.»

«Ce que la CAQ est en train de faire, c'est calculer combien de votes ils vont gagner s'ils sortent la matraque de la loi spéciale pour forcer un retour au travail. Si ce n'est pas du mépris, je ne sais pas ce que c'est», a dénoncé pour sa part le co-porte-parole de Québec solidaire, Gabriel Nadeau-Dubois.

«Qu'est-ce qu'on peut bien sonder pour plus de un million de dollars?», s’est questionné à son tour le député péquiste Joël Arseneau.

Trois syndicats ont également dénoncé mercredi le recours à des fonds publics pour sonder les Québécois sur les négociations en cours.

«C’est un gouvernement qui travaille le nez au vent, a analysé la vice-présidente de la CSN, Caroline Senneville. Il a toujours un œil sur les sondages, sa popularité, c’est sa façon de négocier.»

«Nous, on fait de la pub avec les cotisations de nos membres, a rappelé le président de la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ), Daniel Boyer. On n’aura jamais autant de moyens [que le gouvernement], ça débalance notre rapport de force.»

Une loi spéciale pourrait d'ailleurs être facilement contestée puisque les employés de l’État n’ont pas encore utilisé de moyens de pression «lourds», a estimé le président général du Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec (SFPQ), Christian Daigle.

