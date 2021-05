Un abuseur d’enfants à l’ombre pour 11 ans

Un Montréalais qui a sextorqué des préados pour obtenir des photos explicites d’elles a écopé mercredi de 11 ans d’incarcération exigés par un juge qui a rappelé que les tribunaux ne badinent pas avec les abuseurs d’enfants.

« Il a commis l’équivalent d’une invasion de domicile virtuelle », a affirmé le juge Pierre Labelle en condamnant Martin Barbeau, mercredi, au palais de justice de Montréal.

Barbeau, 44 ans, est un technicien informatique qui, de son propre aveu, n’avait « pas de contrôle » sur sa vie. Et pour pallier cela, il s’est mis en tête de dominer des filles de 9 à 12 ans.

Ainsi, Barbeau a fait neuf victimes au Canada, aux États-Unis et en Angleterre. Après avoir trouvé ses proies sur des réseaux sociaux, il leur demandait des images intimes. Et quand il en obtenait une, les filles devaient en envoyer d’autres, au risque qu’il diffuse celles qu’il avait déjà.

Il était même passé de la parole aux actes en envoyant des photos à une amie d’une des victimes, et même aux parents d’une autre.

« Elles ont vécu de la détresse, de la honte et des regrets, a commenté le juge. Ces sentiments sont toujours présents. »

SÉVÉRITÉ

Arrêté en 2016 avec environ 4000 photos et vidéos de pornographie juvénile, Barbeau niait tout crime, mais ça ne l’a pas empêché d’être déclaré coupable d’une kyrielle d’accusations liées à la pornographie juvénile, mais aussi d’extorsion et de leurre.

Pour le magistrat, Barbeau se devait d’être puni sévèrement, d’autant plus que la Cour suprême a rappelé l’an passé l’importance d’augmenter les peines d’abuseurs d’enfants.

Yann Trignac

Avocat

Ainsi, même la suggestion de neuf ans d’incarcération proposée par la défense était insuffisante.

« Les peines pour ce genre de crime sont de plus en plus sévères, si bien que je ne suis pas nécessairement surpris de la décision du juge », a commenté Me Yann Trignac, de la défense.

En plus de la prison, Barbeau s’est fait imposer de strictes conditions qui limiteront tout contact avec des jeunes, et ce, jusqu’à sa mort.