Des orages violents causent des pannes de courant

Plus de 12 000 clients québécois sont toujours privés d’électricité ce soir alors que des vents violents et des orages déferlent dans plusieurs régions de la province.

Vers 19h30, des pannes de courant affectaient 12 019 clients d’Hydro-Québec.

C’est dans le Centre-Du-Québec et en Estrie que les pannes étaient les plus nombreuses, affectant plus de 3000 clients dans chacune des régions.

La Montérégie et les Laurentides sont les deux autres régions les plus affectées, avec respectivement 1156 et 966 clients sans électricité.

La région de Chaudière-Appalaches compte 848 clients subissant des pannes, alors qu’on en dénombre 619 au Saguenay - Lac-Saint-Jean et 482 en Outaouais.

Dans le secteur de Montréal, ce chiffre atteignait 910, selon le même bilan.

Orages

Des orages se sont abattus aujourd’hui sur la Montérégie et la couronne Nord de Montréal.

Environnement Canada avait émis une veille d’orages violents peu après 9h mardi.

Des rafales de vent ont aussi soufflé fort au cours de la journée.

Les conditions routières ont été affectées par la pluie abondante, qui rend le tout très propice à l'aquaplanage. Plusieurs bouchons de circulation ont aussi eu lieu en raison de la météo.

On dénombre quelques dégâts matériels, comme des arbres tombés sur des voitures à Montréal, notamment au croisement des rues Aird et des Pins.



MAXIME DELAND/AGENCE QMI

Des dégats ont été recensés sur le boulevard Édouard Drouin à St-Jérome.

Courtoisie

Les orages devraient s’estomper au courant de la soirée. Des veilles d’orages étaient toutefois encore en vigueur pour la Beauce et l’Estrie, vers 17h.