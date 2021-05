4300 constats pour excès de vitesse et aucun décès

Plusieurs automobilistes québécois ont eu le pied pesant durant le long congé de la Journée nationale des patriotes, des milliers d’entre eux ayant écopé d’une amende salée pour avoir circulé plus vite que ce qui est permis.

La Sûreté du Québec a indiqué jeudi, au moment de faire le bilan du long week-end, qu’elle a remis plus de 4300 constats pour excès de vitesse. Heureusement, aucune collision mortelle n’est survenue contrairement à l’an dernier où une perte de vie avait assombri le portrait.

Au total, ce sont 6920 constats d’infraction qui ont été remis, incluant les 4300 pour excès de vitesse. Les quelque 2600 autres sont pour le non-port de la ceinture de sécurité et l’utilisation du cellulaire au volant.

On a aussi arrêté 62 personnes ayant circulé avec les capacités affaiblies par l’alcool, la drogue ou les deux à la fois après avoir tenu 230 contrôles routiers aléatoires. En 2020, durant le même long week-end, on avait épinglé 15 conducteurs de plus sous l’effet de l’alcool ou de la drogue.

Le but de toutes ces opérations était de sensibiliser les conducteurs afin, en fin de compte, de réduire le nombre de collisions faisant des blessés et des décès.