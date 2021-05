Accès aux réseaux : le CRTC recule légèrement sur sa baisse de tarifs de 2019

Le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) a décidé de maintenir les tarifs imposés par les grandes télécoms aux plus petits joueurs, malgré quelques modifications qui bénéficieront à ces derniers. Une décision en demi-teinte pour les consommateurs.

• À lire aussi: Projet de loi C-10: «je ne comprends pas le gouvernement», dit le DG des Amis de la radiodiffusion

• À lire aussi: Loi sur la radiodiffusion: le milieu culturel monte au créneau face aux conservateurs

• À lire aussi: Accès aux poteaux de Bell: le CRTC donne raison à Vidéotron

De fait, le CRTC maintient donc les tarifs provisoires d’accès aux réseaux à haute vitesse à large bande des grandes entreprises qu’elle avait proposés initialement en 2016, mais invalide la baisse subséquente qui avait suivi en 2019.

Sera toutefois supprimée une majoration des frais de 10 % que les gros joueurs - nommément Bell, Rogers, Shaw, Vidéotron, Cogeco et Telus - étaient en droit de facturer. Il s’agit du changement le plus important dans cette décision récente, car elle pourrait faire baisser, quoique légèrement, les prix pour les clients.

La décision est rétroactive à 2016, ce qui veut dire que les petites entreprises pourront demander le remboursement des montants réclamés en trop par les géants du marché.

En vertu des tarifs de 2019, ce remboursement aurait tourné autour des 325 millions $ pour les grands joueurs, selon des documents judiciaires obtenus par le «Globe & Mail». Il est trop tôt pour chiffrer la valeur actuelle du remboursement qui pourra être demandé, mais le CRTC affirme qu’ils seront plus bas que ceux prévus en 2019.

La décision de 2016 d’abaisser les prix était justifiée sur la base que «les tarifs proposés par certaines des grandes entreprises n’étaient pas raisonnables», indique-t-on dans un document explicatif.

Puis, en 2019, le CRTC avait baissé à nouveau les tarifs de gros, cette fois à un niveau trop bas au goût des gros joueurs. Après un certain nombre d’appels judiciaires et de pétitions, les géants de l’industrie ont réussi à faire reculer le CRTC. Résultat : les tarifs de 2019 n’avaient jamais été mis en œuvre.

Les grandes entreprises avaient même porté le dossier devant la Cour d’appel fédérale, mais celle-ci a statué au mois de septembre dernier que leur cause était basée sur des «arguments d’un mérite douteux» dans son refus de prendre en charge le recours. La Cour suprême a réagi de la même manière lorsque les entreprises ont tenté de nouveau d’aller en appel.

Le ministre de l’Innovation, des Sciences et du Développement économique, François-Philippe Champagne, a indiqué qu’il avait pris «bonne note» de la décision et qu’il analysera le dossier plus en profondeur avant de commenter.