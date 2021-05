Bientôt la fin des travaux à la station multimodale Vendôme

Au terme d’importants travaux de 110 millions $, le nouvel édicule de la station multimodale Vendôme a été inauguré jeudi à Montréal.

Des ascenseurs et un tunnel piétonnier ont été ajoutés pour améliorer les déplacements des personnes à mobilité réduite ainsi que les passages entre la station de métro, la gare de train de banlieue d'exo et le site Glen du Centre universitaire de santé McGill (CUSM).

L’inauguration s’est faite en présence de la ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Chantal Rouleau. «Cet ajout offrira une plus grande capacité d'accueil et une meilleure fluidité et permettra des déplacements universellement accessibles et plus sécuritaires vers les services et le CUSM», a souligné Pierre Shedleur, président du conseil d'administration de l'Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) présent lors de l’inauguration.

«Nous sommes très heureux de voir l'aboutissement de ce projet majeur pour le transport collectif, et ce, à un pôle intermodal d'importance qui est maintenant universellement accessible. Il faut souligner le succès technique de ce projet de même que l'innovation et l'audace des équipes de la STM qui ont relevé des défis de taille», a applaudi pour sa part Philippe Schnobb, président du conseil d'administration de la Société de transport de Montréal (STM).

Mise en service le 31 mai

La mise en service de l'infrastructure est prévue pour le 31 mai. Certains travaux se poursuivront, mais devraient avoir peu, voire aucune incidence sur les usagers et les riverains.Les travaux de reconfiguration ont été financés en totalité par le gouvernement du Québec.

La construction du second édicule au pôle multimodal Vendôme a été confirmée par les autorités gouvernementales en 2015. À l’époque, le projet a été identifié comme étant la solution optimale afin de répondre à l'augmentation de l'achalandage, notamment en raison de la proximité du CUSM.

Inaugurée en 1981, la station de métro Vendôme a vu son achalandage s'accroître au cours des dernières décennies, notamment avec l'implantation d'une gare pour les lignes de train de banlieue.