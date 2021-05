Entente pour le rachat de Lithium Amérique du Nord

Sayona Québec et Piedmont Lithium se sont entendus avec Investissement Québec (IQ), l’un des créanciers garantis de l’entreprise, ce qui pourrait ainsi soutenir le développement de la filière batterie de la province.

Lithium Amérique du Nord, dont la mine est située à La Corne, en Abitibi-Témiscamingue, s’était placée sous la protection de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies en mai 2019 et c’est Raymond Chabot Grant Thornton qui supervisait le processus judiciaire ayant mené à l’entente. Celle-ci devra être soumise pour approbation à la Cour supérieure du Québec au cours des semaines à venir.

Selon les détails qui ont été partagés jeudi lors de l’annonce, les entreprises effectueraient la transformation primaire et secondaire du lithium au Québec.

La transaction créerait également une synergie et une consolidation des activités minières de Sayona Québec avec son projet Authier Lithium, à La Motte, lequel doit entrer en exploitation sous peu, et celui de Lithium Amérique du Nord, a-t-on expliqué dans un communiqué.

La mine de Lithium Amérique du Nord a une capacité de production de 180 000 tonnes de concentrés de lithium. La minière dispose également d'installations pour produire du carbonate de lithium, «un élément essentiel servant à fabriquer des équipements électroniques ou des batteries électriques», a-t-on souligné.

Excellentes perspectives de développement

«La proposition de Sayona Québec et de Piedmont Lithium offre d'excellentes perspectives pour le développement de la filière batterie au Québec. Cette entente prévoit que le minerai extrait de la mine de La Corne serait converti et transformé en hydroxyde de lithium ici, au Québec»,a indiqué le ministre de l'Économie et de l'Innovation, Pierre Fitzgibbon.

«Elle contribue à notre objectif de produire au Québec la batterie la plus propre d'Amérique du Nord. La proximité de Piedmont Lithium avec les producteurs de véhicules électriques aux États-Unis apporte une valeur importante à notre stratégie, qui va du minerai jusqu'à la batterie», a-t-il ajouté.

«Le Québec possède tout le potentiel pour devenir un véritable leader dans le secteur stratégique des matériaux de batteries pour les véhicules électriques. Le projet de relance de Lithium Amérique du Nord que proposent Sayona Québec et Piedmont Lithium pose un autre jalon important dans le développement et la mise en place d'une chaîne de valeur complète du lithium au Québec», a mentionné le PDG d'Investissement Québec, Guy LeBlanc.