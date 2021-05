La SQDC citée en exemple à l’international

Moquée à ses débuts à cause des pénuries et files d’attente interminables, la SQDC est aujourd’hui érigée en modèle par des partisans de la légalisation du cannabis en France.

Outre-Atlantique, le Québec avec son monopole d’État est vu comme un contre-exemple au Colorado, où l’approche très déréglementée qui visait à lutter contre le crime organisé a plutôt eu comme effet d’inciter les trafiquants des autres États à s’y installer.

«Le Québec est la voie à suivre, car le modèle a comme vertu d’offrir le cannabis le plus safe possible [sans chercher à faire des profits], contrairement à un modèle libéral qui cherche à gagner des parts de marché, et donc de nouveaux consommateurs», explique François-Michel Lambert, un élu français qui a créé toute un commotion au début du mois en brandissant un joint au parlement pour susciter un débat sur la légalisation de la marijuana.

En entrevue au Journal de Montréal, l’élu écologiste a également confié être admiratif de la légalisation à la québécoise parce qu’elle n’a pas engendré de vague de consommateurs.

Le Québec, qui est la province avec la politique la plus stricte, est aussi celle où la consommation a le moins augmenté après la légalisation. En 2019, un an après l’entrée en vigueur de la nouvelle loi, le nombre de consommateurs réguliers avait grimpé d’à peine 3%, soit presque deux fois moins qu’en Ontario, où la vente au privé est permise.

Améliorations considérables

Les experts québécois ont tout de même certaines réserves, peinant à oublier l’ouverture anarchique des premières succursales, quand les prix et la qualité n’accotaient pas l’offre sur le marché noir.

«Ça s’est beaucoup amélioré. Il y a eu une augmentation de points de vente et une meilleure gestion des stocks», remarque Serge Brochu, professeur de l’École de criminologie de l’Université de Montréal, qui rappelle que le Québec est l’endroit au Canada où l’herbe est la moins chère par rapport à ce qu’on trouve clandestinement.

«Le grand amateur de cannabis qui fume chaque jour continue de faire des économies d’échelle dans le marché illicite, mais pour le consommateur moyen, la SQDC est maintenant plus abordable», nuance l’expert en dépendance, Jean-Sébastien Fallu.

Marché noir menacé?

La société d’État se vante d’avoir déjà capté 50% de la clientèle du marché noir et vise 75% «d’ici deux à quatre ans».

Mais pour y arriver, le gouvernement Legault doit absolument revenir sur sa décision d’interdire la marijuana aux 18 à 21 ans, insiste le criminologue David Décary-Hétu.

«C’est un non-sens, s’insurge-t-il. Les criminels s’approprient toujours d’un marché qui n’est pas exploité légalement.»