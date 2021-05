Les restaurateurs mitigés à l’aube de la réouverture

Nombreux restaurateurs de la Métropole sont engagés dans une course contre la montre, alors qu’ils pourront vendredi accueillir des clients sur leurs terrasses pour la première fois en huit mois.

Jeudi, la rue Sainte-Catherine avait des allures de chantier de construction, tandis que les derniers préparatifs se mettaient en branle.

La réouverture des terrasses a de quoi réjouir, mais ça ne se fait pas dans l'allégresse.

«C'est sûr qu'on pourra pas ouvrir le jour et les brunchs, comme on faisait avant. Pour l'instant, on va juste se concentrer sur les soirées», indique Philippe Demers, propriétaire du Saloon.

«Tout le monde, on y va de reculons un peu. Parce qu'on le sait que ça va être encore le problème de jouer à la police avec les clients», regrette pour sa part Dany Jobin, propriétaire des bars District Vidéo Lounge et Le Date Karaoke.

En zone rouge depuis le 1er octobre, les propriétaires devront se familiariser avec de nouvelles règles déjà appliquées en zone orange, comme l'a confirmé aujourd'hui Québec.

«La réservation obligatoire, même pour les terrasses en zone rouge et en zone orange», donne comme exemple François Meunier de l’Association de la restauration du Québec.

La Ville de Montréal espère pour sa part combler une partie du déficit touristique causé entre autres par le report des Francofolies et du Festival de Jazz en septembre en créant ce qu'elle appelle des oasis d'animation au centre-ville. Il y aura 600 artistes invités dans les rues piétonnes à partir de la semaine prochaine.

«C'est de créer de l'engouement, de faire revenir les gens au centre-ville. On disait les Montréalais, les résidents, mais aussi les touristes», explique la mairesse Valérie Plante.

Mais pour le moment, c'est surtout la course aux employés qui retient l'attention des restaurateurs, surtout en cuisine.

«Il m'en manque, je vous dirais presque la moitié. Moi, je suis chanceux, parce que j'ai comme le noyau qui est resté avec moi», mentionne Philippe Demers.

«Tous les anciens, tous ceux qui ont de l'expérience avec nous depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans, ils sont là, mais des nouveaux, zéro. La dernière fois qu'on a ouvert ce frigo, c'était pour porter la marchandise chez l'Accueil Bonneau», ajoute Éric Luskenberg, propriétaire de Chez Éric et Le homard fou.

Et avec des coûts d'opération plus élevés, plusieurs établissements songent à majorer leurs prix de 5 à 10%.

«Ça peut être une légère majoration qui fait en sorte que pour le consommateur, ça représente pas grand-chose, mais pour nous, au niveau volume, c'est intéressant. Puis on peut se permettre après ça de la redonner à notre staff», précise Mathieu Ménard de la Nouvelle association des bars du Québec.

Pour tenter de pourvoir les postes vacants, des établissements comme la Palme mettent le paquet.

«On offre un horaire flexible. Le salaire commence à 18$ de l'heure, et vous avez l'opportunité d'apprendre la nourriture antillaise», lance la propriétaire Lianne Millaire Lafleur.